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Без опадів, але з вітром: якою буде погода в Одесі сьогодні

7 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 7 травня
Люди катаються на роликах. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні синоптики прогнозують день без опадів. Температура повітря прогріється до +17 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 15-17°С.
  • Температура морської води 14-15°С.
  • Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
  • Вологість — 64%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 15-20°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

6 травня, в Україні очікується північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. За прогнозами синоптиків, вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла по всій країні. Удень повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. А на Закарпатті, південному сході та півдні країни нічна температура буде від 7 до 12 градусів тепла, а денна — від 16 до 21 градуса. Синоптики також попереджають про можливі дощі у західних областях країни.

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