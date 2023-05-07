Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 7 травня

Люди катаються на роликах. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні синоптики прогнозують день без опадів. Температура повітря прогріється до +17 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 15-17°С.

Температура морської води 14-15°С.

Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.

Вологість — 64%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 15-20°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

6 травня, в Україні очікується північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. За прогнозами синоптиків, вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла по всій країні. Удень повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. А на Закарпатті, південному сході та півдні країни нічна температура буде від 7 до 12 градусів тепла, а денна — від 16 до 21 градуса. Синоптики також попереджають про можливі дощі у західних областях країни.