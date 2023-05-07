Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 7 травня

Без опадів, але з вітром: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні синоптики прогнозують день без опадів. Температура повітря прогріється до +17 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 15-17°С.
- Температура морської води 14-15°С.
- Атмосферний тиск — 766 мм рт. ст.
- Вологість — 64%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 15-20°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
6 травня, в Україні очікується північно-східний вітер зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. За прогнозами синоптиків, вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів тепла по всій країні. Удень повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. А на Закарпатті, південному сході та півдні країни нічна температура буде від 7 до 12 градусів тепла, а денна — від 16 до 21 градуса. Синоптики також попереджають про можливі дощі у західних областях країни.