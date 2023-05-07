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Без осадков, но с ветром: какой будет погода в Одессе сегодня

7 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 мая.
Люди катаются на роликах. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня синоптики прогнозируют день без осадков. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.
  • Температура морской воды 14–15°С.
  • Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
  • Влажность — 64%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 15-20°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

6 мая в Украине ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ночью температура будет составлять от 1 до 6 градусов тепла по всей стране. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. А в Закарпатье, юго-востоке и юге страны ночная температура будет от 7 до 12 градусов тепла, а дневная — от 16 до 21 градуса. Синоптики также предупреждают о дождях в западных областях страны.

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