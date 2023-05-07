Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 мая.

Без осадков, но с ветром: какой будет погода в Одессе сегодня
Сегодня синоптики прогнозируют день без осадков. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.
- Температура морской воды 14–15°С.
- Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.
- Влажность — 64%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 15-20°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
6 мая в Украине ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ночью температура будет составлять от 1 до 6 градусов тепла по всей стране. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. А в Закарпатье, юго-востоке и юге страны ночная температура будет от 7 до 12 градусов тепла, а дневная — от 16 до 21 градуса. Синоптики также предупреждают о дождях в западных областях страны.