Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 мая.

Люди катаются на роликах. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня синоптики прогнозируют день без осадков. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.

Температура морской воды 14–15°С.

Атмосферное давление — 766 мм рт. ст.

Влажность — 64%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

6 мая в Украине ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, ночью температура будет составлять от 1 до 6 градусов тепла по всей стране. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла. А в Закарпатье, юго-востоке и юге страны ночная температура будет от 7 до 12 градусов тепла, а дневная — от 16 до 21 градуса. Синоптики также предупреждают о дождях в западных областях страны.