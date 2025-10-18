Росія позбавляє громадянства кримських татар і готує депортацію, — Барієв

Росія почала позбавляти громадянства кримчан. Фото ілюстративне: uk.etcetera.media

Росія запровадила небезпечну практику позбавлення громадянства політичних в’язнів із тимчасово окупованих територій. Перші такі випадки вже зафіксовані серед кримських татар. Правозахисники попереджають: це може стати інструментом для депортації до країн Центральної Азії, куди радянська влада вивозила кримських татар у 1944 році.

Про це під час конференції в ОБСЄ у Варшаві заявив голова Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Позбавлення громадянства кримських татар

Ескендер Барієв пояснив, що Кримськотатарський Ресурсний Центр уже зафіксував перші випадки позбавлення громадянства політичних в’язнів. За його словами, така практика відкриває шлях до депортації українських громадян після відбування покарання.

"Росія насильно натуралізувала, потім судила як громадян Росії, а тепер позбавляє громадянства, щоби після відбування термінів покарання депортувати. Підставою є звинувачення у тероризмі, шпигунстві, держзраді або навіть не постановка на військовий облік. Це стосується всього чоловічого населення на окупованих територіях", — наголосив Барієв.

Чоловіків можуть депортувати до Середньої Азії

Він зазначив, що такі дії мають ознаки гібридної депортації, адже кожен ув’язнений має сім’ю, яку також можуть змусити виїхати з Криму. Правозахисник нагадав, що ще у 1944 році радянська влада депортувала кримських татар до Середньої Азії, і нинішня політика кремля виглядає як спроба повторити ці злочини.

"ОБСЄ повинна розробити План дій щодо покращення становища корінних народів, а ООН — підготувати гуманітарний план реагування для тих, хто потерпає від міждержавних конфліктів", — сказав він.

Також Барієв закликав держави допомогти Україні відновити документи громадян, яких незаконно позбавили паспорта, та знайти країни-посередники для їхнього захисту.

