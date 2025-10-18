Россия лишает гражданства крымских татар и готовит депортацию, - Бариев

Без паспорта и дома — РФ лишает гражданства крымских татар
Россия ввела опасную практику лишения гражданства политических заключенных с временно оккупированных территорий. Первые такие случаи уже зафиксированы среди крымских татар. Правозащитники предупреждают: это может стать инструментом для депортации в страны Центральной Азии, куда советская власть вывозила крымских татар в 1944 году.
Об этом во время конференции в ОБСЕ в Варшаве заявил председатель Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев.
Лишение гражданства крымских татар
Эскендер Бариев пояснил, что Крымскотатарский Ресурсный Центр уже зафиксировал первые случаи лишения гражданства политических заключенных. По его словам, такая практика открывает путь к депортации украинских граждан после отбывания наказания.
"Россия насильно натурализовала, потом судила как граждан России, а теперь лишает гражданства, чтобы после отбытия сроков наказания депортировать. Основанием является обвинение в терроризме, шпионаже, госизмене или даже не постановка на воинский учет. Это касается всего мужского населения на оккупированных территориях", — подчеркнул Бариев.
Мужчин могут депортировать в Среднюю Азию
Он отметил, что такие действия имеют признаки гибридной депортации, ведь каждый заключенный имеет семью, которую также могут заставить выехать из Крыма. Правозащитник напомнил, что еще в 1944 году советская власть депортировала крымских татар в Среднюю Азию, и нынешняя политика кремля выглядит как попытка повторить эти преступления.
"ОБСЕ должна разработать План действий по улучшению положения коренных народов, а ООН — подготовить гуманитарный план реагирования для тех, кто страдает от межгосударственных конфликтов", — сказал он.
Также Бариев призвал государства помочь Украине восстановить документы граждан, которых незаконно лишили паспорта, и найти страны-посредники для их защиты.
Напомним, Ольга Скрипник заявила, что Россия манипулирует со списками на обмен военнопленными, оккупанты включают туда людей, которые отбыли срок заключения, и тех, кто был осужден за уголовные преступления. Также мы писали, что из РФ удалось вернуть еще восьмерых украинских детей и подростков с оккупированных Россией территорий.
