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Без світла до самого вечора — кому з одеситів варто зарядити телефон

18 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Без світла до самого вечора — кому з одеситів варто зарядити телефон
Людина заряджає телефон з повербанку. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 18 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють на мережах і обіцяють повернути електропостачання у домівки містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

  • 2-а лінія М.Демченко, 61а;
  • Вавілова, 5 – 78;
  • Відважних, 1 – 50;
  • Естафетна, 3 – 13;
  • пров. Гетьманський, 2 – 10;
  • Просвіти, 42 – 55;
  • Дружний 1,2,3 лінії, 16 – 51;
  • Бузькова, 33;
  • Білоруська, 24,30;
  • Озерна, 43;
  • Проектуєма, 1 – 2;
  • Фонтанська дор., 16,16б.

Роботи до 17:00

  • Абрикосова, 4 – 105;
  • Дубовий Гай, 2 – 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 – 33;
  • Писарева, 28 – 40;
  • Рівності, 88 – 195;
  • пров. Рівності , 90, 92;
  • пров. Абрикосовий, 1 – 29;
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
  • пров. Янтарний, 6 – 8;
  • Тімірязєва, 34.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

  • Люстдорфська дор., 2 – 4;
  • Складська, 2,2/4;
  • Гранітна (Чернишевського), 1 – 26;
  • Пішеніна, 8 – 59;
  • пров. Герцена, 2 – 51;
  • Французький б-р, 48/50а;
  • Гранатна, 1 – 25;
  • Авіаційна, 1,1/5;
  • Мальовнича (Скворцова), 15 – 22;
  • Бабаджаняна, 1 – 54;
  • Поїздна, 5 – 6;
  • Ш.Руставелі, 23 – 53;
  • пров.Парашутний, 1 – 8;
  • пров.Кордонний, 1 – 35;
  • пров. Гранатний, 2 – 8;
  • пров.Рекордний, 1 – 8;
  • Малиновського, 66 – 152;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 28;
  • Спартаківська, 6 – 63;
  • пров. Малиновський, 7;
  • Композитора Лятошинського (Перепечка) – усі будинки; 
  • Ференца Ліста (Єліна) – усі будинки;
  • Ближні Млини (Кондренуюка), 1 – 95;
  • пров.Короткий, 2 – 4;
  • 1-а, 7-а Степова, 1 – 40;
  • Кордонна, 3 – 38;
  • Текстильників, 1 – 14;
  • пров. Мостовий, 2 – 4;
  • Композитора Вербицького (Вронського), 1 – 63;
  • пров. Спартаківський, 25;
  • Квітнева, 1 – 19;
  • Св.Ріхтера, 8 – 42;
  • Сільська, 7 – 34;
  • Тіниста, 9/12;
  • Туристська, 1 – 19;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 – 10;
  • Т.Тесс, 60а;
  • пров.Туристський, 2 – 12;
  • Єфімова, 2 – 49;
  • Багрицького, 50 – 75;
  • Весіння, 4 – 41;
  • Глиняна, 27 – 48;
  • В.Фігнер, 11 – 26;
  • Мармурова (С.Перовської), 27 – 48;
  • Ол.Тимошенка, 39 – 42;
  • Косовська, 3 – 8.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

Додамо, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
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