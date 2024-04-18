Без світла до самого вечора — кому з одеситів варто зарядити телефон
Сьогодні, 18 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють на мережах і обіцяють повернути електропостачання у домівки містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- 2-а лінія М.Демченко, 61а;
- Вавілова, 5 – 78;
- Відважних, 1 – 50;
- Естафетна, 3 – 13;
- пров. Гетьманський, 2 – 10;
- Просвіти, 42 – 55;
- Дружний 1,2,3 лінії, 16 – 51;
- Бузькова, 33;
- Білоруська, 24,30;
- Озерна, 43;
- Проектуєма, 1 – 2;
- Фонтанська дор., 16,16б.
Роботи до 17:00
- Абрикосова, 4 – 105;
- Дубовий Гай, 2 – 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 – 33;
- Писарева, 28 – 40;
- Рівності, 88 – 195;
- пров. Рівності , 90, 92;
- пров. Абрикосовий, 1 – 29;
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний, 6 – 8;
- Тімірязєва, 34.
Роботи до 18:00
Центральний РЕМ:
- Люстдорфська дор., 2 – 4;
- Складська, 2,2/4;
- Гранітна (Чернишевського), 1 – 26;
- Пішеніна, 8 – 59;
- пров. Герцена, 2 – 51;
- Французький б-р, 48/50а;
- Гранатна, 1 – 25;
- Авіаційна, 1,1/5;
- Мальовнича (Скворцова), 15 – 22;
- Бабаджаняна, 1 – 54;
- Поїздна, 5 – 6;
- Ш.Руставелі, 23 – 53;
- пров.Парашутний, 1 – 8;
- пров.Кордонний, 1 – 35;
- пров. Гранатний, 2 – 8;
- пров.Рекордний, 1 – 8;
- Малиновського, 66 – 152;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 28;
- Спартаківська, 6 – 63;
- пров. Малиновський, 7;
- Композитора Лятошинського (Перепечка) – усі будинки;
- Ференца Ліста (Єліна) – усі будинки;
- Ближні Млини (Кондренуюка), 1 – 95;
- пров.Короткий, 2 – 4;
- 1-а, 7-а Степова, 1 – 40;
- Кордонна, 3 – 38;
- Текстильників, 1 – 14;
- пров. Мостовий, 2 – 4;
- Композитора Вербицького (Вронського), 1 – 63;
- пров. Спартаківський, 25;
- Квітнева, 1 – 19;
- Св.Ріхтера, 8 – 42;
- Сільська, 7 – 34;
- Тіниста, 9/12;
- Туристська, 1 – 19;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 – 10;
- Т.Тесс, 60а;
- пров.Туристський, 2 – 12;
- Єфімова, 2 – 49;
- Багрицького, 50 – 75;
- Весіння, 4 – 41;
- Глиняна, 27 – 48;
- В.Фігнер, 11 – 26;
- Мармурова (С.Перовської), 27 – 48;
- Ол.Тимошенка, 39 – 42;
- Косовська, 3 – 8.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.
Додамо, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.
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