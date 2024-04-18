Без світла до самого вечора — кому з одеситів варто зарядити телефон

Людина заряджає телефон з повербанку. Фото: Freepik

Сьогодні, 18 квітня, деякі одесити залишилися без світла до вечора. Енергетики наразі працюють на мережах і обіцяють повернути електропостачання у домівки містян до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Південний РЕМ:

2-а лінія М.Демченко, 61а;

Вавілова, 5 – 78;

Відважних, 1 – 50;

Естафетна, 3 – 13;

пров. Гетьманський, 2 – 10;

Просвіти, 42 – 55;

Дружний 1,2,3 лінії, 16 – 51;

Бузькова, 33;

Білоруська, 24,30;

Озерна, 43;

Проектуєма, 1 – 2;

Фонтанська дор., 16,16б.

Роботи до 17:00

Абрикосова, 4 – 105;

Дубовий Гай, 2 – 57;

Лігінська (Макаренка), 1 – 33;

Писарева, 28 – 40;

Рівності, 88 – 195;

пров. Рівності , 90, 92;

пров. Абрикосовий, 1 – 29;

Фонтанська дор., 106/37, 106/40;

пров. Янтарний, 6 – 8;

Тімірязєва, 34.

Роботи до 18:00

Центральний РЕМ:

Люстдорфська дор., 2 – 4;

Складська, 2,2/4;

Гранітна (Чернишевського), 1 – 26;

Пішеніна, 8 – 59;

пров. Герцена, 2 – 51;

Французький б-р, 48/50а;

Гранатна, 1 – 25;

Авіаційна, 1,1/5;

Мальовнича (Скворцова), 15 – 22;

Бабаджаняна, 1 – 54;

Поїздна, 5 – 6;

Ш.Руставелі, 23 – 53;

пров.Парашутний, 1 – 8;

пров.Кордонний, 1 – 35;

пров. Гранатний, 2 – 8;

пров.Рекордний, 1 – 8;

Малиновського, 66 – 152;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7 – 28;

Спартаківська, 6 – 63;

пров. Малиновський, 7;

Композитора Лятошинського (Перепечка) – усі будинки;

Ференца Ліста (Єліна) – усі будинки;

Ближні Млини (Кондренуюка), 1 – 95;

пров.Короткий, 2 – 4;

1-а, 7-а Степова, 1 – 40;

Кордонна, 3 – 38;

Текстильників, 1 – 14;

пров. Мостовий, 2 – 4;

Композитора Вербицького (Вронського), 1 – 63;

пров. Спартаківський, 25;

Квітнева, 1 – 19;

Св.Ріхтера, 8 – 42;

Сільська, 7 – 34;

Тіниста, 9/12;

Туристська, 1 – 19;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 2 – 10;

Т.Тесс, 60а;

пров.Туристський, 2 – 12;

Єфімова, 2 – 49;

Багрицького, 50 – 75;

Весіння, 4 – 41;

Глиняна, 27 – 48;

В.Фігнер, 11 – 26;

Мармурова (С.Перовської), 27 – 48;

Ол.Тимошенка, 39 – 42;

Косовська, 3 – 8.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що в українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.



Додамо, що в Україні складно прогнозувати розвиток подій в енергетичному секторі та ситуацію з комунальними тарифами. У майбутній осінньо-зимовий період країна увійде з дефіцитом електроенергетичних потужностей, обсяг якого визначатиметься здатністю захистити об'єкти енергосистеми від обстрілів.