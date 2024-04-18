Без света до самого вечера – кому из одесситов стоит зарядить телефон

Человек заряжает телефон с повербанка. Фото: Freepik

Сегодня, 18 апреля, некоторые одесситы остались без света до вечера. Энергетики сейчас работают на сетях и обещают вернуть электроснабжение в дома горожан к 19:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

2-я линия М.Демченко, 61а;

Вавилова, 5 – 78;

Отважных, 1 – 50;

Эстафетная, 3 – 13;

пер. Гетманский, 2 – 10;

Просвещения, 42 – 55;

Дружественный 1,2,3 линии, 16-51;

Бузькова, 33;

Белорусская, 24,30;

Озерная, 43;

Проектируемая, 1м2;

Фонтанская взр., 16,16б.

Работы до 17:00

Абрикосовая, 4 – 105;

Дубовая Роща, 2 – 57;

Лигинская (Макаренко), 1 – 33;

Писарева, 28 – 40;

Равенства, 88 – 195;

пер. Равенства, 90, 92;

пер. Абрикосовая, 1 – 29;

Фонтанская дор., 106/37, 106/40;

пер. Янтарный, 6 – 8;

Тимирязева, 34.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

Люстдорфская дор., 2 – 4;

Складская, 2,2/4;

Гранитная (Чернышевская), 1 – 26;

Пишенина, 8 – 59;

пер. Герцена, 2 – 51;

Французский б-р, 48/50а;

Гранатная, 1 – 25;

Авиационная, 1,1/5;

Живописная (Скворцова), 15 – 22;

Бабаджаняна, 1 – 54;

Поездная, 5 – 6;

Ш.Руставели, 23 – 53;

пер.Парашютный, 1 – 8;

пер.Граничный, 1 – 35;

пер. Гранатный, 2 – 8;

пер.Рекордный, 1 – 8;

Малиновского, 66 – 152;

Йозефа Прибика (Минская), 7 – 28;

Спартаковская, 6 – 63;

пер. Малиновский, 7;

Композитора Лятошинского (Перепечка) – все дома;

Ференца Листа (Елина) – все дома;

Ближние Мельницы (Кондренуюка), 1 – 95;

пер.Короткий, 2 – 4;

1-я, 7-я Степная, 1 – 40;

Граничная, 3 – 38;

Текстильщиков, 1 – 14;

пер. Мостовой, 2 – 4;

Композитора Вербицкого (Вронского), 1 – 63;

пер. Спартаковский, 25;

Апрельская, 1 – 19;

Св.Рихтера, 8 – 42;

Сельская, 7 – 34;

Тенистая, 9/12;

Туристская, 1 – 19;

Николая Лысенко (Корнюшина), 2 – 10;

Т.Тесс, 60а;

пер.Туристский, 2 – 12;

Ефимова, 2 – 49;

Багрицкого, 50 – 75;

Весенняя, 4 – 41;

Глиняная, 27 – 48;

В.Фигнер, 11 – 26;

Мраморная (С.Перовской), 27 – 48;

Ол.Тимошенко, 39 – 42;

Косовская, 3 – 8.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в украинском правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.



В Украине сложно прогнозировать развитие событий в энергетическом секторе и ситуацию с коммунальными тарифами. В предстоящий осенне-зимний период страна войдет с дефицитом электроэнергетических мощностей, объем которого будет определяться способностью оградить объекты энергосистемы от обстрелов.