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Без світла до вечора: де в Одесі відключать електроенергію

29 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла до вечора: де в Одесі відключать електроенергію
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 29 вересня, понад 50 вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00-17:00

  • вул. Героїв Крут, 2
  • вул. Генерала Петрова, 48а, 50, 50А, 74
  • вул. Дворянська, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Базарна, 47, 49, 
  • вул. Василя Жуковського, 40, 42, 43-47, 
  • вул. Велика Арнаутська, 18, 18/29, 22, 
  • вул. Жуковського,40, 42/1, 
  • вул. Катерининська, 54-70, 59-77, 
  • вул. Нечипоренка 4,2, 2/22, 
  • просп. Олександрівський, 27, 27/4, 
  • пров. Онілової, 3, 4-14, 9, 
  • вул. Осипова, 25, 30-46,31, 33, 
  • вул. Преображенська, 66, 66/12, 
  • вул. Ніжинська, 40, 42, 
  • вул. Новосельського,64-80, 65, 67, 
  • вул. Олександра Кутузакія, 19-31, 26-32, 
  • пров. Поперечний, 1-17А, 
  • вул. Розкидайлівська 28-38, 
  • вул. Скісна, 5, 10, 
  • пров. Старокінний, 3-7, 4-22/7
  • Базарний Сквер, 3, 7, 
  • вул. Троїцька, 45, 47, 47/13, 
  • вул. Успенська, 60-64/25, 89-105, 
  • вул. Балківська, 69-95, 
  • вул. Буніна, 2, 2/16, 2/3, 
  • вул. Градоначальницька, 37-49, 38-44 
  • вул. Канатна, 7-21, 10, 
  • вул. Комітетська, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
  • пров. Нахімова, 3, 
  • вул. Степана Олійника узвіз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 
  • вул. Юрія Олеші 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8 
  • вул. Матроська, 2, 
  • вул. Мічурина, 19, 19А, 
  • вул. Теплична, 3Б, 4А.

Де не буде світла до 20:00

  • вул. Академіка Панкратової, 1-31А, 2-14, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 39, 40-58, 49-55, 
  • вул. Степова, 1-31,  2-22 
  • вул. Хутірська, 15-71,  26-40.

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

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