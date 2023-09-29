Без світла до вечора: де в Одесі відключать електроенергію

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 вересня, понад 50 вулиць міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Героїв Крут, 2

вул. Генерала Петрова, 48а, 50, 50А, 74

вул. Дворянська, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33.

Де не буде світла до 19:00

вул. Базарна, 47, 49,

вул. Василя Жуковського, 40, 42, 43-47,

вул. Велика Арнаутська, 18, 18/29, 22,

вул. Жуковського,40, 42/1,

вул. Катерининська, 54-70, 59-77,

вул. Нечипоренка 4,2, 2/22,

просп. Олександрівський, 27, 27/4,

пров. Онілової, 3, 4-14, 9,

вул. Осипова, 25, 30-46,31, 33,

вул. Преображенська, 66, 66/12,

вул. Ніжинська, 40, 42,

вул. Новосельського,64-80, 65, 67,

вул. Олександра Кутузакія, 19-31, 26-32,

пров. Поперечний, 1-17А,

вул. Розкидайлівська 28-38,

вул. Скісна, 5, 10,

пров. Старокінний, 3-7, 4-22/7

Базарний Сквер, 3, 7,

вул. Троїцька, 45, 47, 47/13,

вул. Успенська, 60-64/25, 89-105,

вул. Балківська, 69-95,

вул. Буніна, 2, 2/16, 2/3,

вул. Градоначальницька, 37-49, 38-44

вул. Канатна, 7-21, 10,

вул. Комітетська, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,

пров. Нахімова, 3,

вул. Степана Олійника узвіз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,

вул. Юрія Олеші 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8

вул. Матроська, 2,

вул. Мічурина, 19, 19А,

вул. Теплична, 3Б, 4А.

Де не буде світла до 20:00

вул. Академіка Панкратової, 1-31А, 2-14,

вул. Володимира Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 39, 40-58, 49-55,

вул. Степова, 1-31, 2-22

вул. Хутірська, 15-71, 26-40.

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.