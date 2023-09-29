Без света до вечера: где в Одессе отключат электроэнергию
29 сентября 2023 11:20
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 29 сентября, более 50 улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 16:00-17:00
- ул. Героев Крут, 2
- ул. Генерала Петрова, 48а, 50, 50А, 74
- ул. Дворянская, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33.
Где не будет света до 19:00
- ул. Базарно, 47, 49,
- ул. Василия Жуковского, 40, 42, 43-47,
- ул. Большая Арнаутская, 18, 18/29, 22,
- ул. Жуковского, 40, 42/1,
- ул. Екатерининская, 54-70, 59-77,
- ул. Нечипоренко 4,2, 2/22,
- просп. Александровский, 27, 27/4,
- пров. Ониловой, 3, 4-14, 9,
- ул. Осипова, 25, 30-46,31, 33,
- ул. Преображенская, 66, 66/12,
- ул. Нежинская, 40, 42,
- ул. Новосельского, 64-80, 65, 67,
- ул. Александра Кутузакия, 19-31, 26-32,
- пров. Поперечный, 1-17А,
- ул. Разкидайловская 28-38,
- ул. Косвенная, 5, 10,
- пров. Староконный, 3-7, 4-22/7
- Базарный Сквер, 3, 7,
- ул. Троицкая, 45, 47, 47/13,
- ул. Успенская, 60-64/25, 89-105,
- ул. Балковская, 69-95,
- ул. Бунина, 2, 2/16, 2/3,
- ул. Градоначальническая, 37-49, 38-44
- ул. Канатная, 7-21, 10,
- ул. Комитетская, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,
- пров. Нахимова, 3,
- ул. Степана Олейника спуск, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
- ул. Юрия Олеши 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8
- ул. Матросская, 2,
- ул. Мичурина, 19, 19А,
- ул. Тепличная, 3Б, 4А.
Где не будет света до 20:00
- ул. Академика Панкратовой, 1-31А, 2-14,
- ул. Владимира Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 39, 40-58, 49-55,
- ул. Степная, 1-31, 2-22
- ул. Хуторская, 15-71, 26-40.
Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.