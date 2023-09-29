Без света до вечера: где в Одессе отключат электроэнергию

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 сентября, более 50 улиц города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00-17:00

ул. Героев Крут, 2

ул. Генерала Петрова, 48а, 50, 50А, 74

ул. Дворянская, 28, 30, 30/8, 31, 31/4, 33.

Где не будет света до 19:00

ул. Базарно, 47, 49,

ул. Василия Жуковского, 40, 42, 43-47,

ул. Большая Арнаутская, 18, 18/29, 22,

ул. Жуковского, 40, 42/1,

ул. Екатерининская, 54-70, 59-77,

ул. Нечипоренко 4,2, 2/22,

просп. Александровский, 27, 27/4,

пров. Ониловой, 3, 4-14, 9,

ул. Осипова, 25, 30-46,31, 33,

ул. Преображенская, 66, 66/12,

ул. Нежинская, 40, 42,

ул. Новосельского, 64-80, 65, 67,

ул. Александра Кутузакия, 19-31, 26-32,

пров. Поперечный, 1-17А,

ул. Разкидайловская 28-38,

ул. Косвенная, 5, 10,

пров. Староконный, 3-7, 4-22/7

Базарный Сквер, 3, 7,

ул. Троицкая, 45, 47, 47/13,

ул. Успенская, 60-64/25, 89-105,

ул. Балковская, 69-95,

ул. Бунина, 2, 2/16, 2/3,

ул. Градоначальническая, 37-49, 38-44

ул. Канатная, 7-21, 10,

ул. Комитетская, 11/17 к2, 11/17 корп.1, 11/17 корп.2, 17/19,

пров. Нахимова, 3,

ул. Степана Олейника спуск, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,

ул. Юрия Олеши 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 8, 8/8

ул. Матросская, 2,

ул. Мичурина, 19, 19А,

ул. Тепличная, 3Б, 4А.

Где не будет света до 20:00

ул. Академика Панкратовой, 1-31А, 2-14,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 39, 40-58, 49-55,

ул. Степная, 1-31, 2-22

ул. Хуторская, 15-71, 26-40.

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.