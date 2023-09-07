Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання

Відключення світла. Фото: google

Сьогодні, 7 вересня, 25 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Академіка Філатова, 23А – 41, вул. Героїв Крут, 20Б – 36, вул. Івана та Юрія Лип, 1 – 7, Свободи проспект, 32, 36 вул. Віцеадмірала Азарова, 6 – 14, пров. Дунаєва, 5, 5/7, 7, вул. Затишна, 2- 10, вул. Мала Арнаутська, 71, вул. Морська, 5 – 8А, вул. Відрадна, 2, 4, вул. Затишна, 9, Французький бульвар, 11А, 41, 41А, вул. Ясна, 11, 12 вул. Армійська, 10- 14/1 вул. Академіка Панкратової, 1 – 31А, вул. В.Хавкіна, 1-31, вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, вул. Кругова, 10Б-58, вул. Степова, 1 – 31, вул. Хутірська, 15 – 71 вул. Матроська, 2 вул. Отамана Головатого, 44 – 62, вул. Отамана Чепіги, 83, пров. П. Кравцова, 2, 2А, 2Б, вул. Чорноморського Козацтва, 56 – 93

Нагадаємо, Українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації наразі виконано на одну третину.

Зазначимо, що в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.