Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання
Сьогодні, 7 вересня, 25 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Академіка Філатова, 23А – 41,
- вул. Героїв Крут, 20Б – 36,
- вул. Івана та Юрія Лип, 1 – 7,
- Свободи проспект, 32, 36
- вул. Віцеадмірала Азарова, 6 – 14,
- пров. Дунаєва, 5, 5/7, 7,
- вул. Затишна, 2- 10,
- вул. Мала Арнаутська, 71,
- вул. Морська, 5 – 8А,
- вул. Відрадна, 2, 4,
- вул. Затишна, 9,
- Французький бульвар, 11А, 41, 41А,
- вул. Ясна, 11, 12
- вул. Армійська, 10- 14/1
- вул. Академіка Панкратової, 1 – 31А,
- вул. В.Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б-58,
- вул. Степова, 1 – 31,
- вул. Хутірська, 15 – 71
- вул. Матроська, 2
- вул. Отамана Головатого, 44 – 62,
- вул. Отамана Чепіги, 83,
- пров. П. Кравцова, 2, 2А, 2Б,
- вул. Чорноморського Козацтва, 56 – 93
Нагадаємо, Українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації наразі виконано на одну третину.
Зазначимо, що в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.