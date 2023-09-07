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Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання

7 вересня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла до вечора: де в Одесі відключать електропостачання
Відключення світла. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 7 вересня, 25 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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  1. вул. Академіка Філатова, 23А – 41, 
  2. вул. Героїв Крут, 20Б – 36, 
  3. вул. Івана та Юрія Лип, 1 – 7, 
  4. Свободи проспект, 32, 36
  5. вул. Віцеадмірала Азарова, 6 – 14, 
  6. пров. Дунаєва, 5, 5/7, 7, 
  7. вул. Затишна, 2- 10, 
  8. вул. Мала Арнаутська, 71, 
  9. вул. Морська, 5 – 8А, 
  10. вул. Відрадна, 2, 4, 
  11. вул. Затишна, 9, 
  12. Французький бульвар, 11А, 41, 41А, 
  13. вул. Ясна, 11, 12
  14. вул. Армійська, 10- 14/1
  15. вул. Академіка Панкратової, 1 – 31А, 
  16. вул. В.Хавкіна, 1-31, 
  17. вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  18. вул. Кругова, 10Б-58, 
  19. вул. Степова, 1 – 31, 
  20. вул. Хутірська, 15 – 71
  21. вул. Матроська, 2
  22. вул. Отамана Головатого, 44 – 62, 
  23. вул. Отамана Чепіги, 83, 
  24. пров. П. Кравцова, 2, 2А, 2Б, 
  25. вул. Чорноморського Козацтва, 56 – 93

Нагадаємо, Українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації наразі виконано на одну третину.

Зазначимо, що в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

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