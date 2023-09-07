Без света до вечера: где в Одессе отключат электроснабжение
Сегодня, 7 сентября, 25 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света до 19:00
- ул. Академика Филатова, 23А – 41,
- ул. Героев Крут, 20Б – 36,
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1 – 7,
- Свободы проспект, 32, 36
- ул. Вицеадмирала Азарова, 6 – 14,
- пров. Дунаева, 5, 5/7, 7,
- ул. Уютная, 2-10,
- ул. Малая Арнаутская, 71,
- ул. Морская, 5 – 8А,
- ул. Отрадная, 2, 4,
- ул. Уютная, 9,
- Французский бульвар, 11А, 41, 41А,
- ул. Ясно, 11, 12
- ул. Армейская, 10-14/1
- ул. Академика Панкратовой, 1 – 31А,
- ул. В.Хавкина, 1-31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 10Б-58,
- ул. Степная, 1 – 31,
- ул. Хуторская, 15 – 71
- ул. Матросская, 2
- ул. Атамана Головатого, 44 – 62,
- ул. Атамана Чепиги, 83,
- пров. П. Кравцова, 2, 2А, 2Б,
- ул. Черноморского Казачества, 56 – 93
Напомним, Украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) только на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.
Отметим, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.