Без света до вечера: где в Одессе отключат электроснабжение

Отключение света. Фото: google

Сегодня, 7 сентября, 25 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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ул. Академика Филатова, 23А – 41, ул. Героев Крут, 20Б – 36, ул. Ивана и Юрия Лип, 1 – 7, Свободы проспект, 32, 36 ул. Вицеадмирала Азарова, 6 – 14, пров. Дунаева, 5, 5/7, 7, ул. Уютная, 2-10, ул. Малая Арнаутская, 71, ул. Морская, 5 – 8А, ул. Отрадная, 2, 4, ул. Уютная, 9, Французский бульвар, 11А, 41, 41А, ул. Ясно, 11, 12 ул. Армейская, 10-14/1 ул. Академика Панкратовой, 1 – 31А, ул. В.Хавкина, 1-31, ул. Геологическая, 9, 9А, 23А, ул. Круговая, 10Б-58, ул. Степная, 1 – 31, ул. Хуторская, 15 – 71 ул. Матросская, 2 ул. Атамана Головатого, 44 – 62, ул. Атамана Чепиги, 83, пров. П. Кравцова, 2, 2А, 2Б, ул. Черноморского Казачества, 56 – 93

Напомним, Украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) только на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.

Отметим, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.