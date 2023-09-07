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Без света до вечера: где в Одессе отключат электроснабжение

7 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света до вечера: где в Одессе отключат электроснабжение
Отключение света. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 7 сентября, 25 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  1. ул. Академика Филатова, 23А – 41,
  2. ул. Героев Крут, 20Б – 36,
  3. ул. Ивана и Юрия Лип, 1 – 7,
  4. Свободы проспект, 32, 36
  5. ул. Вицеадмирала Азарова, 6 – 14,
  6. пров. Дунаева, 5, 5/7, 7,
  7. ул. Уютная, 2-10,
  8. ул. Малая Арнаутская, 71,
  9. ул. Морская, 5 – 8А,
  10. ул. Отрадная, 2, 4,
  11. ул. Уютная, 9,
  12. Французский бульвар, 11А, 41, 41А,
  13. ул. Ясно, 11, 12
  14. ул. Армейская, 10-14/1
  15. ул. Академика Панкратовой, 1 – 31А,
  16. ул. В.Хавкина, 1-31,
  17. ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  18. ул. Круговая, 10Б-58,
  19. ул. Степная, 1 – 31,
  20. ул. Хуторская, 15 – 71
  21. ул. Матросская, 2
  22. ул. Атамана Головатого, 44 – 62,
  23. ул. Атамана Чепиги, 83,
  24. пров. П. Кравцова, 2, 2А, 2Б,
  25. ул. Черноморского Казачества, 56 – 93

Напомним, Украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) только на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.

Отметим, что в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов разработали графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

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