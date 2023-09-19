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Без світла до вечора: де в Одесі вимкнуть електропостачання

19 вересня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без світла до вечора: де в Одесі вимкнуть електропостачання
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 19 вересня, понад 30 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. 2-й Черепанових,
  • вул. Черепанових, 
  • вул. Базарна, 
  • вул. Заславського, 
  • вул. Успенська, 
  • вул. Утьосова,
  • пров. 4-й Деревообробний,
  • вул. Ак. Панкратової, 
  • вул. В. Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Кірпічна, 
  • вул. Котляревського, 
  • пров. Оранжерейний, 
  • пров. Хутірський, 
  • вул. Кругова, 
  • пров. Л. Гінзбург, 
  • вул. Хутірська, 
  • пров. Цементний.

Де не буде світла до 18:00

  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 
  • вул. Недєліна, 
  • вул. Чубаївська,
  • вул. Степова, 
  • пров. 5-й Деревообробний.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. Ак. Вільямса, 
  • вул. Ю. Геллера, 
  • вул. Толбухіна, 
  • пров. 1-2й Ювілейний, 
  • вул. Куниці, 
  • пров. Одеський, 
  • вул. Проценка, 
  • вул. Р. Шухевича,
  • вул. С. Ядова, 
  • вул. Соціальна

Нагадаємо, в Україні з 1 червня і до 31 грудня 2023 року діє новий тариф на електричну енергію для населення. Ймовірно, що з 1 січня 2024 року тариф може подорожчати.

Зазначимо, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко подав новий законопроєкт у Верховній Раді. Він пропонує стимулювати ув'язнених до виробництва електрики, використовуючи велосипедні генератори.

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