Без світла до вечора: де в Одесі вимкнуть електропостачання
19 вересня 2023 12:20
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 19 вересня, понад 30 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 17:00
- пров. 2-й Черепанових,
- вул. Черепанових,
- вул. Базарна,
- вул. Заславського,
- вул. Успенська,
- вул. Утьосова,
- пров. 4-й Деревообробний,
- вул. Ак. Панкратової,
- вул. В. Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Кірпічна,
- вул. Котляревського,
- пров. Оранжерейний,
- пров. Хутірський,
- вул. Кругова,
- пров. Л. Гінзбург,
- вул. Хутірська,
- пров. Цементний.
Де не буде світла до 18:00
- вул. Авдєєва-Чорноморського,
- вул. Недєліна,
- вул. Чубаївська,
- вул. Степова,
- пров. 5-й Деревообробний.
Де не буде світла до 19:00
- вул. Ак. Вільямса,
- вул. Ю. Геллера,
- вул. Толбухіна,
- пров. 1-2й Ювілейний,
- вул. Куниці,
- пров. Одеський,
- вул. Проценка,
- вул. Р. Шухевича,
- вул. С. Ядова,
- вул. Соціальна
Нагадаємо, в Україні з 1 червня і до 31 грудня 2023 року діє новий тариф на електричну енергію для населення. Ймовірно, що з 1 січня 2024 року тариф може подорожчати.
Зазначимо, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко подав новий законопроєкт у Верховній Раді. Він пропонує стимулювати ув'язнених до виробництва електрики, використовуючи велосипедні генератори.