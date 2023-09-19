Без світла до вечора: де в Одесі вимкнуть електропостачання

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 вересня, понад 30 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 17:00

пров. 2-й Черепанових,

вул. Черепанових,

вул. Базарна,

вул. Заславського,

вул. Успенська,

вул. Утьосова,

пров. 4-й Деревообробний,

вул. Ак. Панкратової,

вул. В. Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Кірпічна,

вул. Котляревського,

пров. Оранжерейний,

пров. Хутірський,

вул. Кругова,

пров. Л. Гінзбург,

вул. Хутірська,

пров. Цементний.

Де не буде світла до 18:00

вул. Авдєєва-Чорноморського,

вул. Недєліна,

вул. Чубаївська,

вул. Степова,

пров. 5-й Деревообробний.

Де не буде світла до 19:00

вул. Ак. Вільямса,

вул. Ю. Геллера,

вул. Толбухіна,

пров. 1-2й Ювілейний,

вул. Куниці,

пров. Одеський,

вул. Проценка,

вул. Р. Шухевича,

вул. С. Ядова,

вул. Соціальна

Нагадаємо, в Україні з 1 червня і до 31 грудня 2023 року діє новий тариф на електричну енергію для населення. Ймовірно, що з 1 січня 2024 року тариф може подорожчати.

Зазначимо, депутат від партії "Слуга народу" Сергій Гривко подав новий законопроєкт у Верховній Раді. Він пропонує стимулювати ув'язнених до виробництва електрики, використовуючи велосипедні генератори.