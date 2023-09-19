Без света до вечера: где в Одессе выключат электроснабжение

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 сентября, более 30 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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пров. 2-й Черепановых,

ул. Черепановых,

ул. Базарно,

ул. Заславского,

ул. Успенская,

ул. Утесова,

пров. 4-й Деревообрабатывающий,

ул. Ак. Панкратовой,

ул. В. Ховкина,

ул. Геологическая,

ул. Кирпичная,

ул. Котляревского,

пров. Оранжерейный,

пров. Хуторской,

ул. Кругово,

пров. Л. Гинзбург,

ул. Хуторская,

пров. Цементный.

Где не будет света до 18:00

ул. Авдеева-Черноморского,

ул. Воскресенье,

ул. Чубаевская,

ул. Степная,

пров. 5-й деревообрабатывающий.

Где не будет света до 19:00

ул. Ак. Вильямса,

ул. Ю. Геллера,

ул. Толбухина,

пров. 1-2й Юбилейный,

ул. Куницы,

пров. Одесский,

ул. Проценка,

ул. Р. Шухевича,

ул. С. Ядова,

ул. Социально

Напомним, в Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 тариф может подорожать.

Отметим, что депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко подал новый законопроект в Верховной Раде. Он предлагает стимулировать заключенных к производству электричества, используя велосипедные генераторы.