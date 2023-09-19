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Без света до вечера: где в Одессе выключат электроснабжение

19 сентября 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Без света до вечера: где в Одессе выключат электроснабжение
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 19 сентября, более 30 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • пров. 2-й Черепановых,
  • ул. Черепановых,
  • ул. Базарно,
  • ул. Заславского,
  • ул. Успенская,
  • ул. Утесова,
  • пров. 4-й Деревообрабатывающий,
  • ул. Ак. Панкратовой,
  • ул. В. Ховкина,
  • ул. Геологическая,
  • ул. Кирпичная,
  • ул. Котляревского,
  • пров. Оранжерейный,
  • пров. Хуторской,
  • ул. Кругово,
  • пров. Л. Гинзбург,
  • ул. Хуторская,
  • пров. Цементный.

Где не будет света до 18:00

  • ул. Авдеева-Черноморского,
  • ул. Воскресенье,
  • ул. Чубаевская,
  • ул. Степная,
  • пров. 5-й деревообрабатывающий.

Где не будет света до 19:00

  • ул. Ак. Вильямса,
  • ул. Ю. Геллера,
  • ул. Толбухина,
  • пров. 1-2й Юбилейный,
  • ул. Куницы,
  • пров. Одесский,
  • ул. Проценка,
  • ул. Р. Шухевича,
  • ул. С. Ядова,
  • ул. Социально

Напомним, в Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 тариф может подорожать.

Отметим, что депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко подал новый законопроект в Верховной Раде. Он предлагает стимулировать заключенных к производству электричества, используя велосипедные генераторы.

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