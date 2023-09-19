Без света до вечера: где в Одессе выключат электроснабжение
19 сентября 2023 12:20
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 19 сентября, более 30 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света до 17:00
- пров. 2-й Черепановых,
- ул. Черепановых,
- ул. Базарно,
- ул. Заславского,
- ул. Успенская,
- ул. Утесова,
- пров. 4-й Деревообрабатывающий,
- ул. Ак. Панкратовой,
- ул. В. Ховкина,
- ул. Геологическая,
- ул. Кирпичная,
- ул. Котляревского,
- пров. Оранжерейный,
- пров. Хуторской,
- ул. Кругово,
- пров. Л. Гинзбург,
- ул. Хуторская,
- пров. Цементный.
Где не будет света до 18:00
- ул. Авдеева-Черноморского,
- ул. Воскресенье,
- ул. Чубаевская,
- ул. Степная,
- пров. 5-й деревообрабатывающий.
Где не будет света до 19:00
- ул. Ак. Вильямса,
- ул. Ю. Геллера,
- ул. Толбухина,
- пров. 1-2й Юбилейный,
- ул. Куницы,
- пров. Одесский,
- ул. Проценка,
- ул. Р. Шухевича,
- ул. С. Ядова,
- ул. Социально
Напомним, в Украине с 1 июня и по 31 декабря 2023 года действует новый тариф на электрическую энергию для населения. Вероятно, что с 1 января 2024 тариф может подорожать.
Отметим, что депутат от партии "Слуга народа" Сергей Гривко подал новый законопроект в Верховной Раде. Он предлагает стимулировать заключенных к производству электричества, используя велосипедные генераторы.