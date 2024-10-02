Одесити знову без світла — коли повернуть електрику

Електрик ремонтує блок електростанції. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 2 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:

Метизна ( 1-а лінія 8 березня);

Килимова (2-а лінія 8 березня);

Гобеленова (3-я лінія 8 березня);

Фахова (4-а лінія 8 березня);

Бондарна (5-а лінія 8 березня);

2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська;

Аграрна;

Балтська дорога;

В’ячеслава Кирилова;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня);

Головна;

Горбиста;

Дзвінка;

Долинська;

Жевахова;

Жевахова гора;

Закарпатська;

Кавказька;

Кар’єрна;

Каришковського;

Локомотивна;

Петра Болбочана (Мічуріна), 4а;

Посівна;

Прокатна;

Ринкова, 7;

Волова площ;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня);

Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня);

Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня);

Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня);

Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня);

Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня);

Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня);

Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня);

Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня);

Лютнева;

пров. 1-й, 2-й Лютневий;

Флотська;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський;

пров. 2-й, 3-й, 4-й 5-й,6-й Балтський;

пров. Асєєва;

пров. Баркасний;

пров. Савранський (Більшовицький);

Бориса Кифоренка;

пров. Ігоря Кисельова;

пров. Кавказький;

пров. Навігаційний;

пров. Неплія;

пров. Олега Андрійця;

пров. Олега Стороженка;

пров. Олександра Пресича;

Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

Люстдорфська дорога, 144/2 — 146;

2-а лінія 6-ої ст.;

3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги;

6-а ст. Люстдорфської дороги;

3-а Лінія, 5;

Абрикосова;

пров. Абрикосовий;

Дубовий Гай;

Лігінська (Макаренка);

Бориса Едуардса (Писарева);

Рівності;

пров. 1-й Рівності;

дорога Фонтанська;

пров. Янтарний;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Костанді;

Кришталева, 1;

пров. Літній;

Аркадійська алея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;

Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22;

Кільцева, 1 — 12;

Січових стрільців (Леваневського), 2/22;

Балтиморська (Посмітного);

пров. 2-й Амурський, 1б, 2, 7;

пров. Аркадіївський;

пров. Кортацці (пров. Каманіна), 7;

пров. Колективний;

пров. Морехідний, 6, 10, 15а;

пров. Морський, 1 — 43;

пров. Університетський, 2 — 7;

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);

Геллера Юхима;

Жаботинського, 1 — 20;

Анатолія Бачинського (Недєліна);

Леся Курбаса (Петрашевського), 21 — 36;

пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а;

пров. Костеловської, 2 — 8.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми публікували прогнози та графіки відключення світла на сьогодні, 2 жовтня.

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