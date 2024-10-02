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Без світла до вечора — кому з одеситів слід підготуватися

2 жовтня 2024 09:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесити знову без світла — коли повернуть електрику
Електрик ремонтує блок електростанції. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 2 жовтня, мешканці деяких районів Одеси залишилися без світла через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК. Електропостачання обіцяють відновити до вечора, але терміни можуть змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Адреси відключень світла

Північний РЕМ:  

  • Метизна ( 1-а лінія 8 березня); 
  • Килимова (2-а лінія 8 березня); 
  • Гобеленова (3-я лінія 8 березня); 
  • Фахова (4-а лінія 8 березня); 
  • Бондарна (5-а лінія 8 березня); 
  • 2-а, 3-я, 5-а, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а Пересипська; 
  • Аграрна;
  • Балтська дорога; 
  • В’ячеслава Кирилова;
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня); 
  • Головна; 
  • Горбиста; 
  • Дзвінка; 
  • Долинська; 
  • Жевахова;
  • Жевахова гора; 
  • Закарпатська; 
  • Кавказька; 
  • Кар’єрна; 
  • Каришковського; 
  • Локомотивна; 
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а; 
  • Посівна;
  • Прокатна; 
  • Ринкова, 7; 
  • Волова площ; 
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й пров. Чорноморський; 
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський; 
  • Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня); 
  • Арковий  провулок (пров. 2-й Восьмого березня); 
  • Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня); 
  • Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня); 
  • Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня); 
  • Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня); 
  • Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня); 
  • Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня); 
  • Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня); 
  • Лютнева;
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий; 
  • Флотська;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотський; 
  • пров. 2-й, 3-й, 4-й 5-й,6-й Балтський; 
  • пров. Асєєва; 
  • пров. Баркасний; 
  • пров. Савранський (Більшовицький); 
  • Бориса Кифоренка;
  • пров. Ігоря Кисельова; 
  • пров. Кавказький; 
  • пров. Навігаційний; 
  • пров. Неплія; 
  • пров. Олега Андрійця; 
  • пров. Олега Стороженка; 
  • пров. Олександра Пресича; 
  • Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня).

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

  • Люстдорфська дорога, 144/2 — 146; 
  • 2-а лінія 6-ої ст.;
  • 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської  дороги; 
  • 6-а ст. Люстдорфської дороги; 
  • 3-а Лінія, 5; 
  • Абрикосова; 
  • пров. Абрикосовий; 
  • Дубовий Гай; 
  • Лігінська (Макаренка); 
  • Бориса Едуардса (Писарева); 
  • Рівності; 
  • пров. 1-й Рівності; 
  • дорога Фонтанська;
  • пров. Янтарний; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Костанді; 
  • Кришталева, 1; 
  • пров. Літній; 
  • Аркадійська алея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26; 
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3 — 22; 
  • Кільцева, 1 — 12; 
  • Січових стрільців (Леваневського), 2/22; 
  • Балтиморська (Посмітного); 
  • пров. 2-й Амурський, 1б, 2, 7; 
  • пров. Аркадіївський;
  • пров. Кортацці  (пров. Каманіна), 7;
  • пров. Колективний; 
  • пров. Морехідний, 6, 10, 15а; 
  • пров. Морський, 1 — 43; 
  • пров. Університетський, 2 — 7; 
  • Одеської громади  (Авдєєва-Чорноморського);
  • Геллера Юхима; 
  • Жаботинського, 1 — 20; 
  • Анатолія Бачинського (Недєліна); 
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 21 — 36; 
  • пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а; 
  • пров. Костеловської, 2 — 8. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо ви зіткнулися з відключенням електроенергії, ви можете перевірити статус ремонту на офіційному сайті ДТЕК або звернутися за допомогою через кол-центр чи чат-боти компанії.

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми публікували прогнози та графіки відключення світла на сьогодні, 2 жовтня.

Також експерт відповів, що буде з українською енергосистемою, якщо росіяни атакують АЕС.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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