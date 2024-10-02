Одесситы снова без света - когда вернут электричество

Без света до вечера — кому из одесситов следует подготовиться
2 октября 2024 09:58
Электрик ремонтирует блок электростанции. Фото: ДТЭК
Сегодня, 2 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
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Адреса отключений света
Северный РЭС:
- Метизная (1-я линия 8 марта);
- Ковровая (2-я линия 8 марта);
- Гобеленовая (3-я линия 8 марта);
- Профессиональная (4-я линия 8 марта);
- Бондарная (5-я линия 8 марта);
- 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская;
- Аграрная;
- Балтская дорога;
- Вячеслава Кириллова;
- Викандера и Ларсена (восьмого марта);
- Главная;
- Холмистая;
- Звонкая;
- Долинская;
- Жевахова;
- Жеваховая гора;
- Закарпатская;
- Кавказская;
- Карьерная;
- Карышковского;
- Локомотивная;
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
- Посевная;
- Прокатная;
- Рыночная, 7;
- Воловая площадей;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13- и пер. Черноморский;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
- Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта);
- Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта);
- Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта);
- Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта);
- Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта);
- Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта);
- Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта);
- Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта);
- Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта);
- Февральская;
- пер. 1-й, 2-й Февральский;
- Флотская;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский;
- пер. 2-й, 3-й, 4-й 5-й, 6-й Балтский;
- пер. Асеева;
- пер. Баркасный;
- пер. Савранский (Большевицкий);
- Бориса Кифоренко;
- пер. Игоря Киселева;
- пер. Кавказский;
- пер. Навигационный;
- пер. Неплия;
- пер. Олега Андрейца;
- пер. Олега Стороженко;
- пер. Александра Пресича;
- Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Люстдорфская дорога, 144/2 — 146;
- 2-я линия 6-й ст.;
- 3-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога;
- 6-я ст. Люстдорфская дорога;
- 3-я Линия, 5;
- Абрикосовая;
- пер. Абрикосовый;
- Дубовая Роща;
- Лигинская (Макаренко);
- Бориса Эдуардса (Писарева);
- Равенства;
- пер. 1-й Равенства;
- дорога Фонтанская;
- пер. Янтарный;
- Дачная, 4/2;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Костанди;
- Хрустальная, 1;
- пер. Летний;
- Аркадийская аллея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
- Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;
- Кольцевая, 1 — 12;
- Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22;
- Балтиморская (Посмитная);
- пер. 2-й Амурский, 1б, 2, 7;
- пер. Аркадиевский;
- пер. Кортацци (пер. Каманина), 7;
- пер. Коллективный;
- пер. Мореходный, 6, 10, 15а;
- пер. Морской, 1 — 43;
- пер. Университетский, 2 — 7;
- Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
- Геллера Ефима;
- Жаботинского, 1 — 20;
- Анатолия Бачинского (Неделина);
- Леся Курбаса (Петрашевского), 21 — 36;
- пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;
- пер. Костеловской, 2 — 8.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы публиковали прогнозы и графики отключения света на 2 октября.
Также эксперт ответил, что будет с украинской энергосистемой, если россияне атакуют АЭС.
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