Одесситы снова без света - когда вернут электричество

Электрик ремонтирует блок электростанции. Фото: ДТЭК

Сегодня, 2 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

Метизная (1-я линия 8 марта);

Ковровая (2-я линия 8 марта);

Гобеленовая (3-я линия 8 марта);

Профессиональная (4-я линия 8 марта);

Бондарная (5-я линия 8 марта);

2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская;

Аграрная;

Балтская дорога;

Вячеслава Кириллова;

Викандера и Ларсена (восьмого марта);

Главная;

Холмистая;

Звонкая;

Долинская;

Жевахова;

Жеваховая гора;

Закарпатская;

Кавказская;

Карьерная;

Карышковского;

Локомотивная;

Петра Болбочана (Мичурина), 4а;

Посевная;

Прокатная;

Рыночная, 7;

Воловая площадей;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13- и пер. Черноморский;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;

Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта);

Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта);

Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта);

Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта);

Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта);

Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта);

Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта);

Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта);

Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта);

Февральская;

пер. 1-й, 2-й Февральский;

Флотская;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский;

пер. 2-й, 3-й, 4-й 5-й, 6-й Балтский;

пер. Асеева;

пер. Баркасный;

пер. Савранский (Большевицкий);

Бориса Кифоренко;

пер. Игоря Киселева;

пер. Кавказский;

пер. Навигационный;

пер. Неплия;

пер. Олега Андрейца;

пер. Олега Стороженко;

пер. Александра Пресича;

Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Люстдорфская дорога, 144/2 — 146;

2-я линия 6-й ст.;

3-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога;

6-я ст. Люстдорфская дорога;

3-я Линия, 5;

Абрикосовая;

пер. Абрикосовый;

Дубовая Роща;

Лигинская (Макаренко);

Бориса Эдуардса (Писарева);

Равенства;

пер. 1-й Равенства;

дорога Фонтанская;

пер. Янтарный;

Дачная, 4/2;

Рыболовная, 20;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Костанди;

Хрустальная, 1;

пер. Летний;

Аркадийская аллея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;

Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;

Кольцевая, 1 — 12;

Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22;

Балтиморская (Посмитная);

пер. 2-й Амурский, 1б, 2, 7;

пер. Аркадиевский;

пер. Кортацци (пер. Каманина), 7;

пер. Коллективный;

пер. Мореходный, 6, 10, 15а;

пер. Морской, 1 — 43;

пер. Университетский, 2 — 7;

Одесской громады (Авдеева-Черноморского);

Геллера Ефима;

Жаботинского, 1 — 20;

Анатолия Бачинского (Неделина);

Леся Курбаса (Петрашевского), 21 — 36;

пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;

пер. Костеловской, 2 — 8.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы публиковали прогнозы и графики отключения света на 2 октября.

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