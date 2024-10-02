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Без света до вечера — кому из одесситов следует подготовиться

2 октября 2024 09:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесситы снова без света - когда вернут электричество
Электрик ремонтирует блок электростанции. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 2 октября, жители некоторых районов Одессы остались без света из-за ремонтных работ, проводимых ДТЭК. Электроснабжение обещают возобновить до вечера, но сроки могут изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Адреса отключений света

Северный РЭС:

  • Метизная (1-я линия 8 марта);
  • Ковровая (2-я линия 8 марта);
  • Гобеленовая (3-я линия 8 марта);
  • Профессиональная (4-я линия 8 марта);
  • Бондарная (5-я линия 8 марта);
  • 2-я, 3-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Пересыпская;
  • Аграрная;
  • Балтская дорога;
  • Вячеслава Кириллова;
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта);
  • Главная;
  • Холмистая;
  • Звонкая;
  • Долинская;
  • Жевахова;
  • Жеваховая гора;
  • Закарпатская;
  • Кавказская;
  • Карьерная;
  • Карышковского;
  • Локомотивная;
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а;
  • Посевная;
  • Прокатная;
  • Рыночная, 7;
  • Воловая площадей;
  • 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13- и пер. Черноморский;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский;
  • Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта);
  • Арковый переулок (пер. 2-й Восьмого марта);
  • Паркетный переулок (пер. 3-й Восьмого марта);
  • Корковый переулок (пер. 4-й Восьмого марта);
  • Кодымский переулок (пер. 5-й Восьмого марта);
  • Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта);
  • Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта);
  • Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта);
  • Уолтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта);
  • Февральская;
  • пер. 1-й, 2-й Февральский;
  • Флотская;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Флотский;
  • пер. 2-й, 3-й, 4-й 5-й, 6-й Балтский;
  • пер. Асеева;
  • пер. Баркасный;
  • пер. Савранский (Большевицкий);
  • Бориса Кифоренко;
  • пер. Игоря Киселева;
  • пер. Кавказский;
  • пер. Навигационный;
  • пер. Неплия;
  • пер. Олега Андрейца;
  • пер. Олега Стороженко;
  • пер. Александра Пресича;
  • Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта).

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Люстдорфская дорога, 144/2 — 146;
  • 2-я линия 6-й ст.;
  • 3-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога;
  • 6-я ст. Люстдорфская дорога;
  • 3-я Линия, 5;
  • Абрикосовая;
  • пер. Абрикосовый;
  • Дубовая Роща;
  • Лигинская (Макаренко);
  • Бориса Эдуардса (Писарева);
  • Равенства;
  • пер. 1-й Равенства;
  • дорога Фонтанская;
  • пер. Янтарный;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Костанди;
  • Хрустальная, 1;
  • пер. Летний;
  • Аркадийская аллея, 1/корп.1, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3 — 22;
  • Кольцевая, 1 — 12;
  • Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22;
  • Балтиморская (Посмитная);
  • пер. 2-й Амурский, 1б, 2, 7;
  • пер. Аркадиевский;
  • пер. Кортацци (пер. Каманина), 7;
  • пер. Коллективный;
  • пер. Мореходный, 6, 10, 15а;
  • пер. Морской, 1 — 43;
  • пер. Университетский, 2 — 7;
  • Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
  • Геллера Ефима;
  • Жаботинского, 1 — 20;
  • Анатолия Бачинского (Неделина);
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 21 — 36;
  • пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;
  • пер. Костеловской, 2 — 8.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, вы можете проверить статус ремонта на официальном сайте ДТЭК или обратиться за помощью через колл-центр или чат-боты компании.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы публиковали прогнозы и графики отключения света на 2 октября.

Также эксперт ответил, что будет с украинской энергосистемой, если россияне атакуют АЭС.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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