Тисячі одеситів без світла до вечора — коли включать

Без світла до вечора — кому з одеситів варто зарядити гаджети
Сьогодні, 7 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Лінія на ж/м;
- Дніпровська, 1-40;
- Донецька, 1-4;
- Керченська, 8-131;
- Л.Українки, 1-1224;
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19;
- Князя Володимира Великого (Добровольського), 4-98;
- Ж.Кюрі, 1-64;
- Марсельська, 1-20;
- Соляна, 1-85;
- Кримська, 67-71;
- Заболотного, 29-33;
- Героїв Оборони Одеси, 14-66;
- Пісочна, 1-172;
- пров. Пісочний, 1-4;
- Луцька, 1-135;
- лінія Вишнева, 1-43;
- пров. Вишневий, 2-14;
- Бахмутська (Курська), 1-165;
- Рельєфна, 1-35;
- Міцкевича, 1-35;
- Дем’янова, 1-13;
- Яблучна, 1-4;
- Ракетна, 1-18;
- пров. 2й Керченський, 1-15;
- Просторова, 1-74;
- Серогодського, 1-73;
- Шептицького, 4-93;
- Центральна, 2-38;
- Степова, 1-14;
- Перемоги, 1-87;
- Орловська, 1-13;
- Сімферопольська, 1-24;
- І. Луценка, 38-56;
- Кінноармійська, 2-57;
- Кузнєцова, 69-108;
- Мелітопольська, 1-58;
- пров. 1й Орловський, 2-6.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Люстдорфська дор., 146-152;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-195;
- пров. 1й Рівності, 86-92, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Фонтанська дор., 106/к.37, 40;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- М.Арнаутська, 90-113;
- Ковальська, 59;
- Преображенська, 35-82;
- Єврейська, 50-58;
- Троїцька, 49-60;
- В. Арнаутська, 82-111;
- пров. Успенський, 3-23;
- пров. Нечипоренко, 4-14;
- Святослава Караванського (Жуковського), 39;
- Базарна, 92, 100;
- Новосельського, 106-110.
Роботи до 18.00.
- Квіткова, 1-13;
- Кордонна, 25;
- О. Косяченка, 38-44;
- пров. Квітковий, 10.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, з 1 жовтня для частини українців знизився тариф на електроенергію.
Також "Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням.
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