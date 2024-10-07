Тисячі одеситів без світла до вечора — коли включать

Електрик на опорі ЛЕП. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Лінія на ж/м;

Дніпровська, 1-40;

Донецька, 1-4;

Керченська, 8-131;

Л.Українки, 1-1224;

Котлєєвська (Ломоносова), 13-18;

Маріупольська (Ростовська), 1-19;

Князя Володимира Великого (Добровольського), 4-98;

Ж.Кюрі, 1-64;

Марсельська, 1-20;

Соляна, 1-85;

Кримська, 67-71;

Заболотного, 29-33;

Героїв Оборони Одеси, 14-66;

Пісочна, 1-172;

пров. Пісочний, 1-4;

Луцька, 1-135;

лінія Вишнева, 1-43;

пров. Вишневий, 2-14;

Бахмутська (Курська), 1-165;

Рельєфна, 1-35;

Міцкевича, 1-35;

Дем’янова, 1-13;

Яблучна, 1-4;

Ракетна, 1-18;

пров. 2й Керченський, 1-15;

Просторова, 1-74;

Серогодського, 1-73;

Шептицького, 4-93;

Центральна, 2-38;

Степова, 1-14;

Перемоги, 1-87;

Орловська, 1-13;

Сімферопольська, 1-24;

І. Луценка, 38-56;

Кінноармійська, 2-57;

Кузнєцова, 69-108;

Мелітопольська, 1-58;

пров. 1й Орловський, 2-6.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Люстдорфська дор., 146-152;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-195;

пров. 1й Рівності, 86-92, 197;

пров. Абрикосовий, 1-43;

Фонтанська дор., 106/к.37, 40;

пров. Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Рибальська, 20;

Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

М.Арнаутська, 90-113;

Ковальська, 59;

Преображенська, 35-82;

Єврейська, 50-58;

Троїцька, 49-60;

В. Арнаутська, 82-111;

пров. Успенський, 3-23;

пров. Нечипоренко, 4-14;

Святослава Караванського (Жуковського), 39;

Базарна, 92, 100;

Новосельського, 106-110.

Роботи до 18.00.

Квіткова, 1-13;

Кордонна, 25;

О. Косяченка, 38-44;

пров. Квітковий, 10.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 жовтня для частини українців знизився тариф на електроенергію.

Також "Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням.