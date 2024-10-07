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Без світла до вечора — кому з одеситів варто зарядити гаджети

7 жовтня 2024 09:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Тисячі одеситів без світла до вечора — коли включать
Електрик на опорі ЛЕП. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 7 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі одеситів залишилися без світла. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ: 

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Лінія на ж/м;
  • Дніпровська, 1-40;
  • Донецька, 1-4; 
  • Керченська, 8-131; 
  • Л.Українки, 1-1224; 
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-18; 
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19; 
  • Князя Володимира Великого (Добровольського), 4-98; 
  • Ж.Кюрі, 1-64; 
  • Марсельська, 1-20; 
  • Соляна, 1-85; 
  • Кримська, 67-71; 
  • Заболотного, 29-33; 
  • Героїв Оборони Одеси, 14-66; 
  • Пісочна, 1-172; 
  • пров. Пісочний, 1-4; 
  • Луцька, 1-135; 
  • лінія  Вишнева, 1-43; 
  • пров. Вишневий, 2-14; 
  • Бахмутська (Курська), 1-165; 
  • Рельєфна, 1-35; 
  • Міцкевича, 1-35; 
  • Дем’янова, 1-13; 
  • Яблучна, 1-4; 
  • Ракетна, 1-18; 
  • пров. 2й Керченський, 1-15; 
  • Просторова, 1-74; 
  • Серогодського, 1-73; 
  • Шептицького, 4-93;
  • Центральна, 2-38; 
  • Степова, 1-14; 
  • Перемоги, 1-87; 
  • Орловська, 1-13; 
  • Сімферопольська, 1-24; 
  • І. Луценка, 38-56; 
  • Кінноармійська, 2-57; 
  • Кузнєцова, 69-108; 
  • Мелітопольська, 1-58; 
  • пров. 1й Орловський, 2-6. 

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ: 

  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Люстдорфська дор., 146-152; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рівності, 84-195;
  • пров. 1й Рівності, 86-92, 197; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • Фонтанська дор., 106/к.37, 40; 
  • пров. Янтарний, 6-8; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • М.Арнаутська, 90-113; 
  • Ковальська, 59; 
  • Преображенська, 35-82; 
  • Єврейська, 50-58; 
  • Троїцька, 49-60; 
  • В. Арнаутська, 82-111; 
  • пров. Успенський, 3-23; 
  • пров. Нечипоренко, 4-14; 
  • Святослава Караванського (Жуковського), 39; 
  • Базарна, 92, 100; 
  • Новосельського, 106-110. 

Роботи до 18.00.

  • Квіткова, 1-13;
  • Кордонна, 25; 
  • О. Косяченка, 38-44; 
  • пров. Квітковий, 10. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, з 1 жовтня для частини українців знизився тариф на електроенергію.

Також "Укренерго" звернулося до українців з важливим проханням.

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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