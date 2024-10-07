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Без света до вечера — кому из одесситов стоит зарядить гаджеты

7 октября 2024 09:37
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тысячи одесситов без света до вечера — когда включат
Электрик на опоре ЛЭП. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 7 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи одесситов остались без света. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Линия на ж/м;
  • Днепровская, 1-40;
  • Донецкая, 1-4;
  • Керченская, 8-131;
  • Л.Украинки, 1-1224;
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-18;
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19;
  • Князя Владимира Великого (Добровольского), 4-98;
  • Ж.Кюри, 1-64;
  • Марсельская, 1-20;
  • Соляная, 1-85;
  • Крымская, 67–71;
  • Заболотного, 29-33;
  • Героев Обороны Одессы, 14-66;
  • Песочная, 1-172;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • Лутька, 1-135;
  • линия Вишневая, 1-43;
  • пер. Вишневый, 2-14;
  • Бахмутская (Курская), 1-165;
  • Рельефная, 1-35;
  • Мицкевича, 1-35;
  • Демьянова, 1-13;
  • Яблочная, 1-4;
  • Ракетная, 1–18;
  • пер. 2й Керченский, 1-15;
  • Пространственная, 1-74;
  • Серогодского, 1-73;
  • Шептицкого, 4-93;
  • Центральная, 2-38;
  • Степная, 1-14;
  • Победы, 1–87;
  • Орловская, 1-13;
  • Симферопольская, 1-24;
  • И. Луценко, 38-56;
  • Конноармейская, 2-57;
  • Кузнецова, 69-108;
  • Мелитопольская, 1–58;
  • пер. 1й Орловский, 2-6.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Люстдорфская взр., 146-152;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-195;
  • пер. 1й Равенства, 86-92, 197;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • Фонтанская дор., 106/к.37, 40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачно, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • М. Арнаутская, 90-113;
  • Кузнечная, 59;
  • Преображенская, 35–82;
  • Еврейская, 50–58;
  • Троицкая, 49–60;
  • И. Арнаутская, 82-111;
  • пер. Успенский, 3-23;
  • пер. Нечипоренко, 4-14;
  • Святослава Караванского (Жуковского), 39;
  • Базарная, 92, 100;
  • Новосельского, 106-110.

Работы до 18:00.

  • Цветочная, 1-13;
  • Граничная, 25;
  • О. Косяченко, 38-44;
  • пер. Цветочный, 10.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, с 1 октября для украинцев снизился тариф на электроэнергию.

Также "Укрэнерго" обратилось к украинцам с важной просьбой.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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