Хто з одеситів без світла 15 жовтня — список адрес

Електрик ремонтує мережу. Фото: freepik

У вівторок, 15 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі абонентів розподільчих електромереж залишилися без світла. Електрику одеситам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

Заболотного, 54-66;

Ак. Сахарова, 34-36;

С.Палія, 21-113;

Висоцького, 3-11.

Роботи до 17.00.

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103;

Ж.Кюрі, 24-64;

Марсельська, 1-20;

просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

Героїв Оборони Одеси, 14-66;

Балтська дор., 28, 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а;

9-а Пересипська;

Каришковського, 2-60;

пров. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47;

Жевахова гора, 3-81;

Ринкова, 7;

Кап. Кузнєцова, 69-108;

Л.Українки, 45-122;

Локомотивна, 1-27;

Міцкевича, 9;

Рельєфна, 1-27;

Бахмутська (Курська), 82-165;

Керченська, 101-131;

Орловська, 1-13;

Перемоги, 47-87;

Соляна, 4-85;

Центральна, 2-36;

9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м, 1-38;

пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6;

пров. 2й Керченський, 1-15;

пров.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ:

Героїв Крут, 35-47.

Роботи до 17.00.

Ак.Філатова, 23-27;

Абрикосова, 4-105;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Рибальська, 20;

пров. 1й Рівності, 86-90, 197;

Фонтанська дор., 106/к.37, 40;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рівності, 84-195;

пров. Абрикосовий, 1-43;

пров. Янтарний, 6-8;

Дачна, 4/2;

Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Роботи до 18.00.

пров. Загородній, 9;

пров. Кошового, 5в;

Симоненка, 1,11а.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

Хвойна, 15;

пров. Хвойний, 2-27;

Багрицького, 1-10;

Кропивницького, 1-14, 18/22;

Люстдорфська дор., 8-22;

Бреуса, 1-3;

Цегельнозаводська, 3-17;

пров. Люстдорфський, 8.

Роботи до 17.00.

Квіткова, 1-21;

Косяченка, 1-54;

пров. Квітковий, 10;

С. Ріхтера, 8-109;

Т. Тесс, 1-60;

Овідіопольська дор., 3/1;

Богуна, 6-21;

Ольги Благовидної (Кострова), 7, 30-37;

Платанова, 1-126;

Радісна, 114,116;

пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19;

пров. Килимовий, 5-9;

Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;

проїзд Бузьковий, 1-6;

Гранатна, 1-25;

Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63, 1-99;

пров. Малиновський, 77;

пров. Гранатний, 2-8;

Кордонна, 3-74;

пров. Кордонний, 1-35;

Бажана, 1-20;

Й. Прибіка (Мінська), 7-49;

Квітнева, 1-33;

Сільська, 7-44;

Туристська, 1-19;

пров. Спартаківський, 25;

Ближні Млини (Кондренка), 1-79;

пров. Мостовий, 1-4;

пров. Короткий, 2-4;

Текстильників, 1-14;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

пров. Парашутний, 1, 1б;

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Клименко, 25, 33в;

Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;

Л. Ференца (Єліна), 4а;

Тіниста, 9/12;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;

пров. Туристський, 2-12.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у НКРЕКП відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії.

Також у Міненерго розповіли, чи будуть застосовувати стабілізаційні відключення під час зимових морозів.