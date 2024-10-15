Хто з одеситів без світла 15 жовтня — список адрес

Без світла до вечора — кому з одеситів варто зарядити повербанки
У вівторок, 15 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі абонентів розподільчих електромереж залишилися без світла. Електрику одеситам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від складності робіт.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- Заболотного, 54-66;
- Ак. Сахарова, 34-36;
- С.Палія, 21-113;
- Висоцького, 3-11.
Роботи до 17.00.
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103;
- Ж.Кюрі, 24-64;
- Марсельська, 1-20;
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Героїв Оборони Одеси, 14-66;
- Балтська дор., 28, 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а;
- 9-а Пересипська;
- Каришковського, 2-60;
- пров. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47;
- Жевахова гора, 3-81;
- Ринкова, 7;
- Кап. Кузнєцова, 69-108;
- Л.Українки, 45-122;
- Локомотивна, 1-27;
- Міцкевича, 9;
- Рельєфна, 1-27;
- Бахмутська (Курська), 82-165;
- Керченська, 101-131;
- Орловська, 1-13;
- Перемоги, 47-87;
- Соляна, 4-85;
- Центральна, 2-36;
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м, 1-38;
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6;
- пров. 2й Керченський, 1-15;
- пров.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський.
Роботи до 19.00.
Південний РЕМ:
- Героїв Крут, 35-47.
Роботи до 17.00.
- Ак.Філатова, 23-27;
- Абрикосова, 4-105;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Рибальська, 20;
- пров. 1й Рівності, 86-90, 197;
- Фонтанська дор., 106/к.37, 40;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рівності, 84-195;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Янтарний, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Роботи до 18.00.
- пров. Загородній, 9;
- пров. Кошового, 5в;
- Симоненка, 1,11а.
Роботи до 19.00.
Центральний РЕМ:
- Хвойна, 15;
- пров. Хвойний, 2-27;
- Багрицького, 1-10;
- Кропивницького, 1-14, 18/22;
- Люстдорфська дор., 8-22;
- Бреуса, 1-3;
- Цегельнозаводська, 3-17;
- пров. Люстдорфський, 8.
Роботи до 17.00.
- Квіткова, 1-21;
- Косяченка, 1-54;
- пров. Квітковий, 10;
- С. Ріхтера, 8-109;
- Т. Тесс, 1-60;
- Овідіопольська дор., 3/1;
- Богуна, 6-21;
- Ольги Благовидної (Кострова), 7, 30-37;
- Платанова, 1-126;
- Радісна, 114,116;
- пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19;
- пров. Килимовий, 5-9;
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152;
- проїзд Бузьковий, 1-6;
- Гранатна, 1-25;
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63, 1-99;
- пров. Малиновський, 77;
- пров. Гранатний, 2-8;
- Кордонна, 3-74;
- пров. Кордонний, 1-35;
- Бажана, 1-20;
- Й. Прибіка (Мінська), 7-49;
- Квітнева, 1-33;
- Сільська, 7-44;
- Туристська, 1-19;
- пров. Спартаківський, 25;
- Ближні Млини (Кондренка), 1-79;
- пров. Мостовий, 1-4;
- пров. Короткий, 2-4;
- Текстильників, 1-14;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- Композитора Лятошинського (Перепечка);
- Клименко, 25, 33в;
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63;
- Л. Ференца (Єліна), 4а;
- Тіниста, 9/12;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27;
- пров. Туристський, 2-12.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у НКРЕКП відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії.
Також у Міненерго розповіли, чи будуть застосовувати стабілізаційні відключення під час зимових морозів.
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