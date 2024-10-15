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Без світла до вечора — кому з одеситів варто зарядити повербанки

15 жовтня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів без світла 15 жовтня — список адрес
Електрик ремонтує мережу. Фото: freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 15 жовтня, через ремонтні роботи ДТЕК тисячі абонентів розподільчих електромереж залишилися без світла. Електрику одеситам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від складності робіт.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень. Фото: скриншот

Де немає світла

Північний РЕМ: 

  • Заболотного, 54-66; 
  • Ак. Сахарова, 34-36; 
  • С.Палія, 21-113; 
  • Висоцького, 3-11.

Роботи до 17.00.

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103;
  • Ж.Кюрі, 24-64; 
  • Марсельська, 1-20;
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-98; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10; 
  • Героїв Оборони Одеси, 14-66; 
  • Балтська дор., 28, 2-а, 4-а, 3-а, 5-а, 7-а; 
  • 9-а Пересипська;
  • Каришковського, 2-60; 
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47; 
  • Жевахова гора, 3-81; 
  • Ринкова, 7; 
  • Кап. Кузнєцова, 69-108;
  • Л.Українки, 45-122; 
  • Локомотивна, 1-27;
  • Міцкевича, 9; 
  • Рельєфна, 1-27; 
  • Бахмутська (Курська), 82-165; 
  • Керченська, 101-131; 
  • Орловська, 1-13; 
  • Перемоги, 47-87; 
  • Соляна, 4-85;
  • Центральна, 2-36; 
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінія на ж/м, 1-38; 
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський), 2-6; 
  • пров. 2й Керченський, 1-15; 
  • пров.1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський.

Роботи до 19.00.

Південний РЕМ: 

  • Героїв Крут, 35-47. 

Роботи до 17.00. 

  • Ак.Філатова, 23-27; 
  • Абрикосова, 4-105;
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Рибальська, 20; 
  • пров. 1й Рівності, 86-90, 197; 
  • Фонтанська дор., 106/к.37, 40; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рівності, 84-195; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • пров. Янтарний, 6-8; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Роботи до 18.00.

  • пров. Загородній, 9;
  • пров. Кошового, 5в; 
  • Симоненка, 1,11а. 

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

  • Хвойна, 15;
  • пров. Хвойний, 2-27; 
  • Багрицького, 1-10; 
  • Кропивницького, 1-14, 18/22; 
  • Люстдорфська дор., 8-22; 
  • Бреуса, 1-3; 
  • Цегельнозаводська, 3-17; 
  • пров. Люстдорфський, 8.

Роботи до 17.00. 

  • Квіткова, 1-21; 
  • Косяченка, 1-54; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • С. Ріхтера, 8-109; 
  • Т. Тесс, 1-60; 
  • Овідіопольська дор., 3/1; 
  • Богуна, 6-21; 
  • Ольги Благовидної (Кострова), 7, 30-37; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Радісна, 114,116; 
  • пров. 1й, 2й Бузковий, 1-19; 
  • пров. Килимовий, 5-9; 
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152; 
  • проїзд Бузьковий, 1-6;
  • Гранатна, 1-25; 
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63, 1-99; 
  • пров. Малиновський, 77; 
  • пров. Гранатний, 2-8; 
  • Кордонна, 3-74; 
  • пров. Кордонний, 1-35; 
  • Бажана, 1-20; 
  • Й. Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Квітнева, 1-33; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Туристська, 1-19;
  • пров. Спартаківський, 25; 
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-79; 
  • пров. Мостовий, 1-4; 
  • пров. Короткий, 2-4; 
  • Текстильників, 1-14; 
  • Малішевського (Гастелло), 9-55; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Клименко, 25, 33в; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63; 
  • Л. Ференца (Єліна), 4а; 
  • Тіниста, 9/12; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27; 
  • пров. Туристський, 2-12. 

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у НКРЕКП відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії. 

Також у Міненерго розповіли, чи будуть застосовувати стабілізаційні відключення під час зимових морозів.

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