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Без света до вечера — кому из одесситов стоит зарядить повербанки

15 октября 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто из одесситов без света 15 октября — список адресов
Электрик ремонтирует сеть. Фото: freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во вторник, 15 октября, из-за ремонтных работ ДТЭК тысячи абонентов распределительных электросетей остались без света. Электричество одесситам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от сложности работ.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключений. Фото: скриншот

Где нет света

Северный РЭС:

  • Заболотного, 54-66;
  • Ак. Сахарова, 34–36;
  • С. Палия, 21-113;
  • Высоцкого, 3-11.

Работы до 17:00.

  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
  • Ж. Кюри, 24-64;
  • Марсельская, 1-20;
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-98;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • Героев Обороны Одессы, 14-66;
  • Балтская дор., 28, 2-я, 4-я, 3-я, 5-я, 7-я;
  • 9-я Пересыпская;
  • Карышковского, 2-60;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47;
  • Жевахова гора, 3-81;
  • Рыночная, 7;
  • Кап. Кузнецова, 69-108;
  • Л. Украинки, 45-122;
  • Локомотивная, 1-27;
  • Мицкевича, 9;
  • Рельефная, 1-27;
  • Бахмутская (Курская), 82-165;
  • Керченская, 101-131;
  • Орловская, 1-13;
  • Победы, 47-87;
  • Соляная, 4-85;
  • Центральная, 2-36;
  • 9-я, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-а, 24-а, 32-а, 39-а а, 40-я линия на ж/м, 1-38;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
  • пер. 2й Керченский, 1-15;
  • пер. 1й, 2й, 3й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • Героев Крут, 35-47.

Работы до 17:00.

  • Ак.Филатова, 23-27;
  • Абрикосовая, 4-105;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Рыболовная, 20;
  • пер. 1й Равенства, 86-90, 197;
  • Фонтанская дор., 106/к.37, 40;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-195;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

Работы до 18:00.

  • пер. Загородний, 9;
  • пер. Кошевого, 5в;
  • Симоненко, 1,11а.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Хвойно, 15;
  • пер. Хвойный, 2-27;
  • Багрицкого, 1-10;
  • Кропивницкого, 1-14, 18/22;
  • Люстдорфская взр., 8-22;
  • Бреуса, 1-3;
  • Кирпичнозаводская, 3-17;
  • пер. Люстдорфская, 8.

Работы до 17:00.

  • Цветочная, 1-21;
  • Косеченко, 1-54;
  • пер. Цветочный, 10;
  • С. Рихтера, 8-109;
  • Т. Тесс, 1-60;
  • Овидиопольская дор., 3/1;
  • Богун, 6-21;
  • Ольги Благовидной (Костровая), 7, 30-37;
  • Платанова, 1-126;
  • Радостная, 114,116;
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19;
  • пер. Ковровый, 5-9;
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152;
  • проезд Бужковый, 1-6;
  • Гранатная, 1–25;
  • Ивана Фунтова (Бабаджаняна), 30-54;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63, 1-99;
  • пер. Малиновский, 77;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • Граничная, 3-74;
  • пер. Граничный, 1-35;
  • Бажана, 1-20;
  • Й. Прибика (Минская), 7-49;
  • Апрельская, 1-33;
  • Сельская, 7-44;
  • Туристская, 1-19;
  • пер. Спартаковский, 25;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-79;
  • пер. Мостовой, 1-4;
  • пер. Короткий, 2-4;
  • Текстильщиков, 1-14;
  • Малишевского (Гастелло), 9-55;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Клименко, 25, 33в;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского), 1-63;
  • Л. Ференца (Елина), 4а;
  • Тенистая, 9/12;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27;
  • пер. Туристский, 2-12.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в НКРЭКУ отреагировали на информацию об угрозе импорта электроэнергии.

Также в Минэнерго рассказали, будут ли применять стабилизационные отключения во время зимних морозов.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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