Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Без світла та води — в Одесі сталася аварія на електромережі

Без світла та води — в Одесі сталася аварія на електромережі

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 14:57
Аварійне відключення світла в Одесі 8 січня
Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 8 січня, в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Через це тимчасово без світла залишилася частина міста. Також можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Фахівці вже працюють над усуненням несправності.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Аварія на мережі

Аварія на обладнанні сталася близько 13:06, і через неї енергопостачання тимчасово припинили для частини жителів Одеси. Через відключення електроенергії у Приморському районі та мікрорайоні "Ближні млини" можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Після усунення аварії подача води та світла стабілізується.

"Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути несправність та повернути світло", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що у зв'язку з критичною ситуацією в енергетичній системі регіону по всьому місту запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через ці екстрені вимкнення попередні графіки, розміщені на офіційному сайті, втратили актуальність. Мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, на Одещині поновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та дізнатись графік відключень, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атак у Кривому Розі проблеми зі світлом та водою. Також ми писали, що уряд заборонив вимикати світло у лікарнях.  

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації