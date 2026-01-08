Аварійне відключення світла в Одесі 8 січня

Фахівці ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 8 січня, в Одесі сталася аварійна ситуація на енергетичному обладнанні. Через це тимчасово без світла залишилася частина міста. Також можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Фахівці вже працюють над усуненням несправності.

Про це повідомили в ДТЕК.

Аварія на мережі

Аварія на обладнанні сталася близько 13:06, і через неї енергопостачання тимчасово припинили для частини жителів Одеси. Через відключення електроенергії у Приморському районі та мікрорайоні "Ближні млини" можливі тимчасові перебої з водопостачанням. Після усунення аварії подача води та світла стабілізується.

"Фахівці вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше усунути несправність та повернути світло", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Зазначимо, що у зв'язку з критичною ситуацією в енергетичній системі регіону по всьому місту запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через ці екстрені вимкнення попередні графіки, розміщені на офіційному сайті, втратили актуальність. Мешканцям радять економно використовувати електроенергію.

Графіки відключення світла в Одесі

Якщо ситуація покращиться, на Одещині поновлять стабілізаційні відключення електроенергії, які будуть застосовуватися до всіх груп споживачів. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок та дізнатись графік відключень, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок атак у Кривому Розі проблеми зі світлом та водою. Також ми писали, що уряд заборонив вимикати світло у лікарнях.