Аварийное отключение света в Одессе 8 января

Без света и воды — в Одессе произошла авария на электросети
Сегодня, 8 января, в Одессе произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании. Из-за этого временно без света осталась часть города. Также могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Специалисты уже работают над устранением неисправности.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Авария на сети
Авария на оборудовании произошла около 13:06, и из-за нее энергоснабжение временно прекратили для части жителей Одессы. Из-за отключения электроэнергии в Приморском районе и микрорайоне "Ближние мельницы" возможны временные перебои с водоснабжением. После устранения аварии подача воды и света стабилизируется.
"Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет", — говорится в сообщении ДТЭК.
Аварийные отключения света
Отметим, что в связи с критической ситуацией в энергетической системе региона по всему городу введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих экстренных отключений предыдущие графики, размещенные на официальном сайте, потеряли актуальность. Жителям советуют экономно использовать электроэнергию.
Графики отключения света в Одессе
Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что в результате атак в Кривом Роге проблемы со светом и водой. Также мы писали, что правительство запретило выключать свет в больницах.
Читайте Новини.LIVE!