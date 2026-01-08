Аварийное отключение света в Одессе 8 января

Специалисты ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 8 января, в Одессе произошла аварийная ситуация на энергетическом оборудовании. Из-за этого временно без света осталась часть города. Также могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Специалисты уже работают над устранением неисправности.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Авария на сети

Авария на оборудовании произошла около 13:06, и из-за нее энергоснабжение временно прекратили для части жителей Одессы. Из-за отключения электроэнергии в Приморском районе и микрорайоне "Ближние мельницы" возможны временные перебои с водоснабжением. После устранения аварии подача воды и света стабилизируется.

"Специалисты уже работают на местах, чтобы как можно быстрее устранить неисправность и вернуть свет", — говорится в сообщении ДТЭК.

Аварийные отключения света

Отметим, что в связи с критической ситуацией в энергетической системе региона по всему городу введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этих экстренных отключений предыдущие графики, размещенные на официальном сайте, потеряли актуальность. Жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Графики отключения света в Одессе

Если ситуация улучшится, в Одесской области возобновят стабилизационные отключения электроэнергии, которые будут применяться ко всем группам потребителей. Проверить, к какой группе относится ваш дом и узнать график отключений, можно на официальном сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что в результате атак в Кривом Роге проблемы со светом и водой. Также мы писали, что правительство запретило выключать свет в больницах.