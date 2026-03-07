Нові правила в’їзду до Румунії для водіїв з Одеси

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Українські водії почали масово отримувати відмови на кордоні з Румунією. Сусідня країна запровадила нову вимогу — підтвердження технічного стану автомобіля. Без сертифіката техогляду перетнути кордон не дозволяють навіть транзитом.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила нові вимоги для в’їзду українських авто. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду. Цей документ підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Його можна отримати лише на сертифікованій станції після перевірки всіх систем автомобіля — від гальм до освітлення та вихлопів.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

біометричний паспорт або візу;

документи на авто;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;

довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

В’їзд до Румунії у 2026 році: що треба знати

Щоб уникнути проблем на кордоні з Румунією, варто заздалегідь перевірити актуальні правила в’їзду у 2026 році. По-перше, українці, які подорожують без візи, повинні мати чинний біометричний закордонний паспорт. По-друге, у межах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду. Окрім того, якщо поїздка пов’язана з роботою або навчанням, необхідно завчасно оформити відповідну візу залежно від мети перебування.

Також варто бути готовими до того, що під час транзиту через Румунію прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Також обов’язковою є медична страховка з покриттям щонайменше 30 тисяч євро.

