Головна Одеса Без цього документа авто не пропустять до Румунії

Без цього документа авто не пропустять до Румунії

Дата публікації: 7 березня 2026 18:44
Нові правила в’їзду до Румунії для водіїв з Одеси
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Українські водії почали масово отримувати відмови на кордоні з Румунією. Сусідня країна запровадила нову вимогу — підтвердження технічного стану автомобіля. Без сертифіката техогляду перетнути кордон не дозволяють навіть транзитом.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

Румунія запровадила нові вимоги для в’їзду українських авто. Тепер для перетину кордону обов’язково потрібно пред’явити сертифікат технічного огляду. Цей документ підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Його можна отримати лише на сертифікованій станції після перевірки всіх систем автомобіля — від гальм до освітлення та вихлопів. 

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

  • біометричний паспорт або візу;
  • документи на авто;
  • медичну страховку;
  • підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);
  • військово-обліковий документ для чоловіків віком 18–60 років;
  • довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

В’їзд до Румунії у 2026 році: що треба знати

Щоб уникнути проблем на кордоні з Румунією, варто заздалегідь перевірити актуальні правила в’їзду у 2026 році. По-перше, українці, які подорожують без візи, повинні мати чинний біометричний закордонний паспорт. По-друге, у межах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду. Окрім того, якщо поїздка пов’язана з роботою або навчанням, необхідно завчасно оформити відповідну візу залежно від мети перебування.

Також варто бути готовими до того, що під час транзиту через Румунію прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Також обов’язковою є медична страховка з покриттям щонайменше 30 тисяч євро. 

Нагадаємо, після закінчення терміну перебування за безвізовим режимом, дозволом чи іншим документом іноземці повинні добровільно покинути територію Польщі. Також громадянам інших країн дається 30 календарних днів на виїзд у разі ухвалення рішення про анулювання:

  • дозволу на тимчасове проживання;
  • дозволу на постійне проживання;
  • дозволу на довгострокове проживання ЄС;
  • процедури надання міжнародного захисту;
  • статусу біженця;
  • статусу додаткового захисту.

Також ми писали, що МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини. У відомстві заявили, що наразі не можуть гарантувати безпеку громадян на території цієї країни.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
