Главная Одесса В Румынию без этого документа на авто не пропускают

В Румынию без этого документа на авто не пропускают

Дата публикации 7 марта 2026 18:44
Новые правила на границе с Румынией — кого не пропускают
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Водители, которые следуют в Румынию начали массово получать отказы на пунктах пропуска. Соседняя страна требует подтверждение технического состояния автомобиля. Без сертификата техосмотра пересечь границу не позволяют даже транзитом.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Въезд в Румынию в 2026 году: что нужно знать

Чтобы избежать проблем на границе с Румынией, стоит заранее проверить актуальные правила въезда в 2026 году. Во-первых, украинцы, путешествующие без визы, должны иметь действующий биометрический загранпаспорт. Во-вторых, в пределах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода. Кроме того, если поездка связана с работой или учебой, необходимо заблаговременно оформить соответствующую визу в зависимости от цели пребывания.

Также стоит быть готовыми к тому, что во время транзита через Румынию пограничники могут потребовать подтверждение права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Также обязательной является медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Напомним, после окончания срока пребывания по безвизовому режиму, разрешением или иным документом иностранцы должны добровольно покинуть территорию Польши. Также гражданам других стран дается 30 календарных дней на выезд в случае принятия решения об аннулировании:

  • разрешения на временное проживание;
  • разрешения на постоянное проживание;
  • разрешения на долгосрочное проживание ЕС;
  • процедуры предоставления международной защиты;
  • статуса беженца;
  • статуса дополнительной защиты.

Также мы писали, что МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. В ведомстве заявили, что пока не могут гарантировать безопасность граждан на территории этой страны.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

