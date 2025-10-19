Молдова ввела обов’язковий документ для всіх, хто в’їжджає з України

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Відтепер водії, які планують перетинати кордон з Молдовою, повинні мати при собі сертифікат технічного стану автомобіля. Без цього документа машину не пропустять. Нові правила діють для легкових авто та вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Нові вимоги для подорожей до Молдови

На кордоні з Молдовою запровадили обов’язкову перевірку довідки про технічний стан автомобіля. Сертифікат підтверджує, що транспортний засіб справний і безпечний для руху.

Як пояснюють прикордонники, без цього документа водіїв просто не пропустять. Отримати довідку можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

