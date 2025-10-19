Молдова ввела обязательный документ для всех, кто въезжает из Украины

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Отныне водители, которые планируют пересекать границу с Молдовой, должны иметь при себе сертификат технического состояния автомобиля. Без этого документа машину не пропустят. Новые правила действуют для легковых авто и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

На границе с Молдовой ввели обязательную проверку справки о техническом состоянии автомобиля. Сертификат подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Как объясняют пограничники, без этого документа водителей просто не пропустят. Получить справку можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

