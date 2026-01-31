Нові правила в’їзду до Румунії для українських водіїв

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Румунії

Українців, які планують поїздку до Румунії на власному авто, попереджають про нові правила перетину кордону. Тепер без одного обов’язкового документа прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть якщо всі інші папери в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Документ про справність авто

Для перетину кордону з Румунією українським водіям відтепер необхідно мати сертифікат технічного огляду автомобіля. У документі має бути зазначено, що транспортний засіб справний, відповідає екологічним нормам і є безпечним для дорожнього руху. За відсутності сертифіката в’їзд до країни можуть заборонити.

Для поїздки також потрібні:

біометричний паспорт або віза;

документи на авто;

медичне страхування;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю чи запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків від 18 до 60 років;

довіреність, якщо машина не ваша.

Які митні обмеження на кордоні

Окремо діють і митні обмеження. Заборонено ввозити зброю, вибухівку, наркотики, токсичні речовини, а також продукти тваринного походження — м'ясо, молочні вироби чи мед. Не можна перевозити диких тварин, піратські товари та предмети культурної цінності без дозволу. Готівку понад 10 тисяч євро треба обов’язково декларувати.

Домашніх улюбленців пускають лише за наявності ветеринарного паспорта з щепленнями та мікрочіпом. Ліки з наркотичними речовинами також потрібно декларувати.

Нагадаємо, яку мінімальну суму готівки треба показати для в’їзду в ЄС. Також ми писали, які правила у 2026 для виїзду за кордон із людиною з інвалідністю.