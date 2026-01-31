Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Украинцев, которые планируют поездку в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых правилах пересечения границы. Теперь без одного обязательного документа пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные бумаги в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Документ об исправности авто

Для пересечения границы с Румынией украинским водителям отныне необходимо иметь сертификат технического осмотра автомобиля. В документе должно быть указано, что транспортное средство исправно, соответствует экологическим нормам и является безопасным для дорожного движения. При отсутствии сертификата въезд в страну могут запретить.

Для поездки также нужны:

биометрический паспорт или виза;

документы на авто;

медицинское страхование;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;

доверенность, если машина не ваша.

Какие таможенные ограничения на границе

Отдельно действуют и таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.

Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.

Напомним, какую минимальную сумму наличных надо показать для въезда в ЕС. Также мы писали, какие правила в 2026 для выезда за границу с человеком с инвалидностью.