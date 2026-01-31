Видео
Без этой бумажки одесситов не пустят в Румынию — какой именно

Без этой бумажки одесситов не пустят в Румынию — какой именно

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 19:41
Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Румынии

Украинцев, которые планируют поездку в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых правилах пересечения границы. Теперь без одного обязательного документа пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные бумаги в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Документ об исправности авто

Для пересечения границы с Румынией украинским водителям отныне необходимо иметь сертификат технического осмотра автомобиля. В документе должно быть указано, что транспортное средство исправно, соответствует экологическим нормам и является безопасным для дорожного движения. При отсутствии сертификата въезд в страну могут запретить.

Для поездки также нужны:

  • биометрический паспорт или виза;
  • документы на авто;
  • медицинское страхование;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;
  • доверенность, если машина не ваша.

Какие таможенные ограничения на границе

Отдельно действуют и таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.

Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.

Напомним, какую минимальную сумму наличных надо показать для въезда в ЕС. Также мы писали, какие правила в 2026 для выезда за границу с человеком с инвалидностью.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
