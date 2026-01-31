Новые правила въезда в Румынию для украинских водителей

Без этой бумажки одесситов не пустят в Румынию — какой именно
Украинцев, которые планируют поездку в Румынию на собственном авто, предупреждают о новых правилах пересечения границы. Теперь без одного обязательного документа пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные бумаги в порядке.
Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.
Документ об исправности авто
Для пересечения границы с Румынией украинским водителям отныне необходимо иметь сертификат технического осмотра автомобиля. В документе должно быть указано, что транспортное средство исправно, соответствует экологическим нормам и является безопасным для дорожного движения. При отсутствии сертификата въезд в страну могут запретить.
Для поездки также нужны:
- биометрический паспорт или виза;
- документы на авто;
- медицинское страхование;
- подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
- военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;
- доверенность, если машина не ваша.
Какие таможенные ограничения на границе
Отдельно действуют и таможенные ограничения. Запрещено ввозить оружие, взрывчатку, наркотики, токсичные вещества, а также продукты животного происхождения — мясо, молочные изделия или мед. Нельзя перевозить диких животных, пиратские товары и предметы культурной ценности без разрешения. Наличные свыше 10 тысяч евро надо обязательно декларировать.
Домашних любимцев пускают только при наличии ветеринарного паспорта с прививками и микрочипом. Лекарства с наркотическими веществами также нужно декларировать.
Напомним, какую минимальную сумму наличных надо показать для въезда в ЕС. Также мы писали, какие правила в 2026 для выезда за границу с человеком с инвалидностью.
