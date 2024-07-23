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Без води до кінця доби — кому в Одесі відключили водопостачання

23 липня 2024 09:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 23 липня: адреси
Людина миє руки. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 23 липня, сотні жителів Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, а декому аж наприкінці доби — о 23:50. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • пров. Високий, 15, 17, 19, 24, 24а;
  • Водопровідна, 13/1;
  • Приморська — усі будинки.
    Роботи до 15:00;
  • Південна дорога, 172;
  • садівниче товариство "Примор’є";
  • пляж "Лузанівка";
  • Південна дорога, 2 — 62;
    Роботи до 23:50.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що сьогодні протягом доби на Одещині діятимуть графіки відключень. З 14:00 до 24:00 діятимуть три черги відключень, в інші години — дві. Детальніша інформація про групи та розподіл — у матеріалі.

Також ми повідомляли, що сфера водопостачання та водовідведення України зіткнулася з великими проблемами через відсутність тарифного регулювання для водоканалів. Якщо ціни не переглянуть, загрожують серйозні наслідки

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