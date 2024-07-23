Отключение воды в Одессе сегодня, 23 июля: адреса

Человек моет руки. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 23 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, а некоторым в конце суток — в 23:50. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

пер. Высокий, 15, 17, 19, 24, 24а;

Водопроводная, 13/1;

Приморская — все дома.

Работы до 15:00;

Южная дорога, 172;

садоводческое общество "Приморье";

пляж "Лузановка";

Южная дорога, 2 — 62;

Работы до 23:50.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что сегодня в течение суток в Одесской области будут действовать графики отключений. С 14:00 до 24:00 будут действовать три очереди отключений, в другие часы — две. Более подробная информация о группах и распределении — в материале.

Также мы сообщали, что сфера водоснабжения и водоотвода Украины столкнулась с большими проблемами из-за отсутствия тарифного регулирования для водоканалов. Если цены не будут просмотрены, грозят серьезные последствия