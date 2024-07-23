Отключение воды в Одессе сегодня, 23 июля: адреса

Без воды до конца суток — кому в Одессе отключили водоснабжение
Сегодня, 23 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 15:00, а некоторым в конце суток — в 23:50. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- пер. Высокий, 15, 17, 19, 24, 24а;
- Водопроводная, 13/1;
- Приморская — все дома.
Работы до 15:00;
- Южная дорога, 172;
- садоводческое общество "Приморье";
- пляж "Лузановка";
- Южная дорога, 2 — 62;
Работы до 23:50.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
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