Без води до пізнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання
Сьогодні, 4 квітня, через проведення ремонтних робіт сотні одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання частині містян планують повернути до 18:00, але декому аж пізно ввечері — о 23:00, проте час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Миколаївська дорога, 289 — 295 — непарні будинки;
- вул. Лузанівська — усі будинки.
Води не буде до 15:00.
- вул. Канатна — непарні будинки;
- Деволанівський узвіз — усі будинки;
- вул. Буніна — усі будинки;
- вул. Осіпова — усі будинки;
- вул. Карантинна — усі будинки;
- вул. Троїцька — усі будинки.
Води не буде до 18:00.
- Люсторфська дорога, 7 — 21 — непарні будинки.
Води не буде до 23:00.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Також ми писали, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.
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