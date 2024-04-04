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Без води до пізнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання

4 квітня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Без води до пізнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання
Відсутність води у крані. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 4 квітня, через проведення ремонтних робіт сотні одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання частині містян планують повернути до 18:00, але декому аж пізно ввечері — о 23:00, проте час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Миколаївська дорога, 289 — 295 — непарні будинки;
  • вул. Лузанівська — усі будинки. 

Води не буде до 15:00.

  • вул. Канатна — непарні будинки;
  • Деволанівський узвіз — усі будинки;
  • вул. Буніна — усі будинки;
  • вул. Осіпова — усі будинки;
  • вул. Карантинна — усі будинки;
  • вул. Троїцька — усі будинки. 

Води не буде до 18:00.

  • Люсторфська дорога, 7 — 21 — непарні будинки.

Води не буде до 23:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.

 

комунальні послуги
Одеса
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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