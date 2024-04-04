Без води до пізнього вечора — кому з одеситів відключили водопостачання

Відсутність води у крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 квітня, через проведення ремонтних робіт сотні одеситів до вечора залишились без води. Водопостачання частині містян планують повернути до 18:00, але декому аж пізно ввечері — о 23:00, проте час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Миколаївська дорога, 289 — 295 — непарні будинки;

вул. Лузанівська — усі будинки.

Води не буде до 15:00.

вул. Канатна — непарні будинки;

Деволанівський узвіз — усі будинки;

вул. Буніна — усі будинки;

вул. Осіпова — усі будинки;

вул. Карантинна — усі будинки;

вул. Троїцька — усі будинки.

Води не буде до 18:00.

Люсторфська дорога, 7 — 21 — непарні будинки.

Води не буде до 23:00.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



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