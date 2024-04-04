Без воды до позднего вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение

Отсутствие воды в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 апреля, из-за проведения ремонтных работ сотни одесситов к вечеру остались без воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к 18:00, но некоторым поздно вечером — в 23:00, однако время выполнения работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Николаевская дорога, 289 — 295 — нечетные дома;

ул. Лузановская — все дома.

Воды не будет до 15:00.

ул. Канатная — нечетные дома;

Деволановский спуск — все дома;

ул. Бунина — все дома;

ул. Осипова — все дома;

ул. Карантинная — все дома;

ул. Троицкая — все дома.

Воды не будет до 18:00.

Люсторфская дорога, 7 — 21 — нечетные дома.

Воды не будет до 23:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



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