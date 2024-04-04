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Без воды до позднего вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение

4 апреля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Без воды до позднего вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение
Отсутствие воды в кране. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 4 апреля, из-за проведения ремонтных работ сотни одесситов к вечеру остались без воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к 18:00, но некоторым поздно вечером — в 23:00, однако время выполнения работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Николаевская дорога, 289 — 295 — нечетные дома;
  • ул. Лузановская — все дома.

Воды не будет до 15:00.

  • ул. Канатная — нечетные дома;
  • Деволановский спуск — все дома;
  • ул. Бунина — все дома;
  • ул. Осипова — все дома;
  • ул. Карантинная — все дома;
  • ул. Троицкая — все дома.

Воды не будет до 18:00.

  • Люсторфская дорога, 7 — 21 — нечетные дома.

Воды не будет до 23:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.

коммунальные услуги
Одесса
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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