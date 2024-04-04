Без воды до позднего вечера — кому из одесситов отключили водоснабжение
Сегодня, 4 апреля, из-за проведения ремонтных работ сотни одесситов к вечеру остались без воды. Водоснабжение части горожан планируют вернуть к 18:00, но некоторым поздно вечером — в 23:00, однако время выполнения работ может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Николаевская дорога, 289 — 295 — нечетные дома;
- ул. Лузановская — все дома.
Воды не будет до 15:00.
- ул. Канатная — нечетные дома;
- Деволановский спуск — все дома;
- ул. Бунина — все дома;
- ул. Осипова — все дома;
- ул. Карантинная — все дома;
- ул. Троицкая — все дома.
Воды не будет до 18:00.
- Люсторфская дорога, 7 — 21 — нечетные дома.
Воды не будет до 23:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что в Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.
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