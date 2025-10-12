Відео
Україна
Головна Одеса Без води та світла — наслідки нічної атаки дронів на Одещині

Без води та світла — наслідки нічної атаки дронів на Одещині

Дата публікації: 12 жовтня 2025 09:58
В Білгороді-Дністровському після атаки дронів немає води та світла
Пожежа на Одещині унаслідок атаки дронів. Фото ілюстративне: ДСНС

У ніч проти 12 жовтня російські безпілотники пошкодили критичну інфраструктуру на Одещині. Мешканці залишилися без електроенергії та води. Зранку комунальники та енергетики працюють у посиленому режимі.

Про це у неділю, 12 жовтня, на своїй сторінці в Facebook повідомила Білгород-Дністровська міська рада.

Без води та світла — наслідки нічної атаки дронів на Одещині - фото 1
Допис Білгород-Дністровської міської ради. Фото: скриншот з Facebook

Атака на Білгород-Дністровськ

За їхніми даними, унаслідок нічної ворожої атаки дронами-камікадзе постраждали об’єкти критичної інфраструктури Білгород-Дністровського. Частина міста залишилася без світла та води.

Місцева влада повідомила, що ремонтні бригади вже працюють на пошкоджених ділянках. Фахівці компанії "ДТЕК" відновлюють електропостачання, а працівники міського водоканалу — роботу насосних станцій.

"У деяких районах міста тимчасово відсутнє електро- та водопостачання. Наразі проводяться ремонтно-відновлювальні роботи для якнайшвидшого відновлення стабільного функціонування систем життєзабезпечення", — йдеться в офіційному повідомленні міської ради.

Коли відновлять подачу води у Білгород-Дністровську

Наразі комунальники працюють у посиленому режимі. У міськраді кажуть, що вода з'явиться у мережі орієнтовно о 12:30.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували дронами навчальний заклад та житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Також ми писали, що в Естонії тимчасово закрили пункт пропуску "Саатсе", який розташований на кордоні із РФ, через збільшення кількості російських військових. 

Одеська область вода Новини Одеси дрони світло атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
