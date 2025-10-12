Видео
Без воды и света — последствия ночной атаки дронов на Одесчине

Дата публикации 12 октября 2025 09:58
В Белгороде-Днестровском после атаки дронов нет воды и света
Пожар в Одесской области в результате атаки дронов. Фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 12 октября российские беспилотники повредили критическую инфраструктуру в Одесской области. Жители остались без электроэнергии и воды. Утром коммунальщики и энергетики работают в усиленном режиме.

Об этом в воскресенье, 12 октября, на своей странице в Facebook сообщил Белгород-Днестровский городской совет.

Сообщение Белгород-Днестровского городского совета. Фото: скриншот из Facebook

Атака на Белгород-Днестровск

По их данным, в результате ночной вражеской атаки дронами-камикадзе пострадали объекты критической инфраструктуры Белгород-Днестровского. Часть города осталась без света и воды.

Местные власти сообщили, что ремонтные бригады уже работают на поврежденных участках. Специалисты компании "ДТЭК" восстанавливают электроснабжение, а работники городского водоканала — работу насосных станций.

"В некоторых районах города временно отсутствует электро- и водоснабжение. Сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы для скорейшего восстановления стабильного функционирования систем жизнеобеспечения", — говорится в официальном сообщении городского совета.

Когда восстановят подачу воды в Белгород-Днестровске

Сейчас коммунальщики работают в усиленном режиме. В горсовете говорят, что вода появится в сети ориентировочно в 12:30.

Напомним, ночью россияне атаковали дронами учебное заведение и жилой дом в Чугуеве Харьковской области. Также мы писали, что в Эстонии временно закрыли пункт пропуска "Саатсе", который расположен на границе с РФ, из-за увеличения количества российских военных.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
