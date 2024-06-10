Відключення води в Одесі 10 червня - "Інфоксводоканал"

Деякі одесити залишились без води у понеділок. Ілюстративне фото:Freepik

Сьогодні, 10 червня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Луцька, 2 — 55;

Вишнева (Шевченко) — усі будинки;

пров. Вишневий — усі будинки;

Роздольна — усі будинки;

Зоряна — усі будинки;

Красносільська — усі будинки;

Сімферопольська — усі будинки;

Перемоги — усі будинки;

Семена Палія, 60 — 70, 70а.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни почали діяти від початку місяця й стосуються лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги цього місяця. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.



Додамо, що в Одеській області сьогодні, 10 червня, погодинні відключення електроенергії будуть застосовуватися з 16:00 до 22:00.