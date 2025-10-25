Безготівкова оплата в трамваях і тролейбусах Одеси через QR

Тролейбус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі запровадили новий спосіб оплати проїзду у трамваях і тролейбусах. Тепер квиток можна придбати просто зі смартфона або банківської картки будь-якого банку. Розрахунок здійснюється через QR-код, що значно спрощує поїздки для пасажирів.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Безготівкова оплата

Від 25 жовтня в одеському електротранспорті можна розраховуватися за разовий проїзд без готівки. На кожному трамваї та тролейбусі розміщено QR-коди, через які пасажири можуть оплатити поїздку банківською карткою або смартфоном. У міськраді зазначають, що це робить оплату швидшою та зручнішою — тепер не потрібно мати дрібні гроші чи картку певного банку. Достатньо відсканувати код і підтвердити оплату онлайн.

Нововведення діє лише для разового квитка. Однак у перспективі систему планують розширити й на інші види оплат.

Вартість проїзду в Одесі

Ціни на міський транспорт залишаються стабільними. Найближчим підвищення не передбачено.

Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.

