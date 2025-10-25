Безналичная оплата в трамваях и троллейбусах Одессы через QR

Троллейбус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ввели новый способ оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Теперь билет можно приобрести просто со смартфона или банковской карты любого банка. Расчет осуществляется через QR-код, что значительно упрощает поездки для пассажиров.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Безналичная оплата

С 25 октября в одесском электротранспорте можно рассчитываться за разовый проезд без наличных. На каждом трамвае и троллейбусе размещены QR-коды, через которые пассажиры могут оплатить поездку банковской картой или смартфоном. В горсовете отмечают, что это делает оплату более быстрой и удобной — теперь не нужно иметь мелочь или карточку определенного банка. Достаточно отсканировать код и подтвердить оплату онлайн.

Нововведение действует только для разового билета. Однако в перспективе систему планируют расширить и на другие виды оплат.

Стоимость проезда в Одессе

Цены на городской транспорт остаются стабильными. В ближайшее время повышение не предусмотрено.

Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.

