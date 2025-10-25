Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Безналичная оплата — в одесском электротранспорте нововведения

Безналичная оплата — в одесском электротранспорте нововведения

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 11:33
обновлено: 11:15
Безналичная оплата в трамваях и троллейбусах Одессы через QR
Троллейбус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе ввели новый способ оплаты проезда в трамваях и троллейбусах. Теперь билет можно приобрести просто со смартфона или банковской карты любого банка. Расчет осуществляется через QR-код, что значительно упрощает поездки для пассажиров.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Безналичная оплата

С 25 октября в одесском электротранспорте можно рассчитываться за разовый проезд без наличных. На каждом трамвае и троллейбусе размещены QR-коды, через которые пассажиры могут оплатить поездку банковской картой или смартфоном. В горсовете отмечают, что это делает оплату более быстрой и удобной — теперь не нужно иметь мелочь или карточку определенного банка. Достаточно отсканировать код и подтвердить оплату онлайн.

Нововведение действует только для разового билета. Однако в перспективе систему планируют расширить и на другие виды оплат.

Стоимость проезда в Одессе

Цены на городской транспорт остаются стабильными. В ближайшее время повышение не предусмотрено.

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.

Напомним, мы сообщали о том, в каком транспорте пенсионерам придется платить за проезд в ноябре. Также мы писали о том, кто в ноябре сможет пользоваться метро бесплатно.

Одесса Одесская область Новости Одессы проезд оплата общественный транспорт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации