Безкоштовний стоматологічний огляд дітей в Одесі 9 лютого

У понеділок в Одесі проведуть День профілактичних стоматологічних оглядів для дітей. Батьків запрошують привести дітей на безоплатний огляд до міських дитячих стоматологічних відділень.

Безплатний огляд дитячого стоматолога в Одесі

За їхніми даними, день профілактичних стоматологічних оглядів для дітей відбудеться 9 лютого за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради. Огляди проходитимуть безкоштовно та без попереднього запису.

Лікарі оглядатимуть стан зубів і ясен, звертатимуть увагу на карієс та інші поширені проблеми, а також надаватимуть батькам рекомендації щодо догляду за зубами дітей. Медики наголошують, що регулярні профілактичні огляди допомагають виявити проблеми на ранній стадії та уникнути складного лікування в майбутньому.

В яких клініках можна беплатно перевірити зуби дітям

Прийом дітей триватиме з 9:00 до 16:00 у дитячих стоматологічних відділеннях за такими адресами:

вулиця Дігтярна, 17

вулиця Академіка Філатова, 60

вулиця Академіка Корольова, 60

проспект Князя Володимира Великого (Добровольського), 63а

Батькам радять не відкладати візит, адже профілактика — це найпростіший спосіб зберегти здорові зуби дитині.

