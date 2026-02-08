Відео
Україна
Безкоштовний огляд у стоматолога — де в Одесі чекають дітей

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 15:55
Безкоштовний стоматологічний огляд дітей в Одесі 9 лютого
Стоматолог проводить огляд зубів у дитини. Фото ілюстративне: ОМР

У понеділок в Одесі проведуть День профілактичних стоматологічних оглядів для дітей. Батьків запрошують привести дітей на безоплатний огляд до міських дитячих стоматологічних відділень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Читайте також:

Безплатний огляд дитячого стоматолога в Одесі

За їхніми даними, день профілактичних стоматологічних оглядів для дітей відбудеться 9 лютого за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради. Огляди проходитимуть безкоштовно та без попереднього запису.

Лікарі оглядатимуть стан зубів і ясен, звертатимуть увагу на карієс та інші поширені проблеми, а також надаватимуть батькам рекомендації щодо догляду за зубами дітей. Медики наголошують, що регулярні профілактичні огляди допомагають виявити проблеми на ранній стадії та уникнути складного лікування в майбутньому.

В яких клініках можна беплатно перевірити зуби дітям

Прийом дітей триватиме з 9:00 до 16:00 у дитячих стоматологічних відділеннях за такими адресами:

  • вулиця Дігтярна, 17
  • вулиця Академіка Філатова, 60
  • вулиця Академіка Корольова, 60
  • проспект Князя Володимира Великого (Добровольського), 63а

Батькам радять не відкладати візит, адже профілактика — це найпростіший спосіб зберегти здорові зуби дитині.

Нагадаємо, тепер, щоб оформити виплати на дітей, батькам не треба стояти у чергах у відділеннях Пенсійного фонду — заяви на допомогу по догляду реєструватимуть ЦНАПи, а також уповноважені громадами особи.

Також ми писали, що в Україні передбачена сувора відповідальність для батьків за порушення прав дітей. У разі невиконання законодавчих норм, які стосуються добробуту і здоров’я неповнолітніх, доведеться платити немалі штрафи.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
