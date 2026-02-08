Бесплатный стоматологический осмотр детей в Одессе 9 февраля

Стоматолог проводит осмотр зубов у ребенка. Фото иллюстративное: ОМР

В понедельник в Одессе проведут День профилактических стоматологических осмотров для детей. Родителей приглашают привести детей на бесплатный осмотр в городские детские стоматологические отделения.

Бесплатный осмотр детского стоматолога в Одессе

По их данным, день профилактических стоматологических осмотров для детей состоится 9 февраля при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета. Осмотры будут проходить бесплатно и без предварительной записи.

Врачи будут осматривать состояние зубов и десен, обращать внимание на кариес и другие распространенные проблемы, а также давать родителям рекомендации по уходу за зубами детей. Медики отмечают, что регулярные профилактические осмотры помогают выявить проблемы на ранней стадии и избежать сложного лечения в будущем.

В каких клиниках можно бесплатно проверить зубы детям

Прием детей будет проходить с 9:00 до 16:00 в детских стоматологических отделениях по следующим адресам:

улица Дегтярная, 17

улица Академика Филатова, 60

улица Академика Королева, 60

проспект Князя Владимира Великого (Добровольского), 63а

Родителям советуют не откладывать визит, ведь профилактика — это самый простой способ сохранить здоровые зубы ребенку.

