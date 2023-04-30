Як зараз виглядає Затока Одеської області

Зруйнована будівля у Затоці. Фото: ДСНС

В Затоці Одеської області майже не залишилося людей після ракетних атак росіян. Окупанти гатили по житлових будинках та базах відпочинку.

Про це Новини.LIVE дізналося з відео з соцмереж.

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Автори зазначають, що у колись популярному місці нереально зустріти людей, а по вулицях бігають зграї безпритульних тварин.

"Тут нікого немає, ніхто тут не живе, тільки собаки бігають. Це повний жах, жодного магазину не працює та зовсім немає людей", — йдеться у відео.

Зазначимо, що Затока переживає важкі часи. Ракетні удари вщент зруйнували критичну інфраструктуру міста та позбавили нормального життя її мешканців.

Ракетні обстріли Затоки

16 травня російська ракета зруйнувала базу відпочинку та дачі навколо в Затоці.

Ракети влучили по Затоці 26 липня. Масовий обстріл зруйнував п'ять житлових будинків, а також пошкодив понад 15 баз відпочинку, 60 дачних дільниць та близько 80 торговельних павільйонів. На щастя, люди не постраждали.

17 серпня Одещину було атаковано літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Внаслідок влучання ворожої ракети чотири особи поранено. Через ракетні удари зруйновано дві бази відпочинку та два житлові будинки, в яких після удару спалахнули пожежі. У сусідніх будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Зазнали руйнувань щонайменше 30 приватних домогосподарств.