Как сейчас выглядит Залив Одесской области

Разрушено здание в Затоке. Фото: ГСЧС

В Затоке Одесской области почти не осталось людей после ракетных атак россиян. Оккупанты били по жилым домам и базам отдыха.

Об этом Новини.LIVE узнало из видео из соцсетей.

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Авторы отмечают, что в некогда популярном месте нереально встретить людей, а по улицам бегают стаи бездомных животных.

"Здесь никого нет, никто здесь не живет, только собаки бегают. Это полный ужас, ни одного магазина не работает и совсем нет людей", — говорится в видео.

Отметим, что Затока переживает трудные времена. Ракетные удары полностью разрушили критическую инфраструктуру города и лишили нормальной жизни ее жителей.

Ракетные обстрелы Затоки

16 мая российская ракета разрушила базу отдыха и дачи вокруг Затоки.

Ракеты попали по Заливу 26 июля. Массовый обстрел разрушил пять жилых домов, а также повредил более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов. К счастью, люди не пострадали.

17 августа Одесчина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания вражеской ракеты четыре человека ранены. Из-за ракетных ударов разрушены две базы отдыха и два жилых дома, в которых после удара вспыхнули пожары. В соседних домах и хозяйственных постройках повреждены стены, кровля и выбиты окна. Потерпели разрушения не менее 30 частных домохозяйств.