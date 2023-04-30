Как сейчас выглядит Залив Одесской области

Безлюдный и разбитый: как сейчас выглядит популярный курорт Одесчины
В Затоке Одесской области почти не осталось людей после ракетных атак россиян. Оккупанты били по жилым домам и базам отдыха.
Об этом Новини.LIVE узнало из видео из соцсетей.
Авторы отмечают, что в некогда популярном месте нереально встретить людей, а по улицам бегают стаи бездомных животных.
"Здесь никого нет, никто здесь не живет, только собаки бегают. Это полный ужас, ни одного магазина не работает и совсем нет людей", — говорится в видео.
Отметим, что Затока переживает трудные времена. Ракетные удары полностью разрушили критическую инфраструктуру города и лишили нормальной жизни ее жителей.
Ракетные обстрелы Затоки
16 мая российская ракета разрушила базу отдыха и дачи вокруг Затоки.
Ракеты попали по Заливу 26 июля. Массовый обстрел разрушил пять жилых домов, а также повредил более 15 баз отдыха, 60 дачных участков и около 80 торговых павильонов. К счастью, люди не пострадали.
17 августа Одесчина была атакована самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. В результате попадания вражеской ракеты четыре человека ранены. Из-за ракетных ударов разрушены две базы отдыха и два жилых дома, в которых после удара вспыхнули пожары. В соседних домах и хозяйственных постройках повреждены стены, кровля и выбиты окна. Потерпели разрушения не менее 30 частных домохозяйств.