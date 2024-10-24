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Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

24 жовтня 2024 19:34
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі військові та їхні родини зможуть лікуватися безкоштовно: подробиці
Жінка отримує інформацію на рецепції. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Хороша медична допомога — це те, без чого сьогодні не обійтися. Особливо гостро вона необхідна бійцям, які зазнають поранень при захисті нашої землі від російських загарбників. Отримати консультацію та лікування фахівця без тривалих очікувань у черзі тепер можливо завдяки новій програмі, спрямованій на військових та їхніх сімей.

Подробиці медичної програми та як вона працюватиме в Одесі, дізнавалися журналісти Новини.LIVE

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Підтримка військових 

Військовослужбовець Євген є одним із перших, хто може отримати медичну допомогу в рамках нової програми абсолютно безплатно. За його словами, те, що цей проєкт дає можливість лікуватись ще й членам родини, не може не радувати, адже хочеться знати, що з рідними та близькими все добре, поки на передовій відбиваєшся від ворога.

"Підтримка дуже важлива, бо в нас так побудовано в країні, що родини військовослужбовців отримують якусь допомогу та лікування лише після їхньої загибелі. А поки живий, то нічого немає. Хоча сімʼї переживають постійний стрес та хвилюються за своїх рідних, коли вони декілька днів чи більше не виходять на звʼязок. Таким чином вони страждають не менше", — розповідає боєць 126-ї бригади ТрО Євген. 

Боєць 126 бригади ТрО Євген. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Боєць 126-ї бригади ТрО Євген. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Таким чином, наголошує військовий, ми матимемо змогу показати суспільству, що родини героїв також важливі для України. І воїни ЗСУ повністю таку ініціативу підтримують. 

Яка допомога потрібна: 

  • психологічна допомога; 
  • повне обстеження організму; 
  • реабілітація; 
  • хірургічні операції; 

"Все це — лише частина, яка потрібна воїну, щоб відновитися та повернутися на фронт. Я думаю, що такі програми матимуть попит, бо дійсно дуже багато родин цього потребують", — додає боєць. 

Люди слухають подробиці меморандуму. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Люди слухають подробиці меморандуму. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Допомога у лікуванні

Варто зазначити, що цю ініціативу щодо допомоги військовим та їхнім родинам підтримав одеський осередок партії "Батьківщина". Так, одна з приватних клінік підписала меморандум про співпрацю з політичною фракцією. Це рішення допоможе багатьом людям отримати кваліфікаційну діагностику здоровʼя. 

"Ми розуміємо, що військовим дуже важливо, як живуть їхній родині вдома, які ними опікуються. Тому вирішили, що нашим завданням є надання їм необхідної медичної допомоги. Уся необхідна інформація щодо цього буде розміщена на наших сайтах, і буде працювати гаряча лінія, де можна отримати повну інформацію щодо програми", — наголошує голова одеського осередку партії "Батьківщина" Дмитро Жеман. 

Голова одеського осередку партії "Батьківщина" Дмитро Жеман. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Голова одеського осередку партії "Батьківщина" Дмитро Жеман. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Слід додати, що ця програма стосується не лише одеситів, а й усіх героїв, які боронять нашу країну. У рамках цього проєкту медична допомога надаватиметься за двома напрямками — швидка допомога та невідкладна діагностика.

"Ми готові співпрацювати в цьому напрямку для того, щоб сім'ї наших захисників були захищені з медичної сторони. Бо в Одесі проживає понад 40 тисяч сімей військовослужбовців, які цього потребують", — розповіла керівниця направлення з обслуговування клієнтів Into-Sana Наталя Бушева. 

керівниця направлення з обслуговування клієнтів Into-Sana Наталя Бушева. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Керівниця направлення з обслуговування клієнтів Into-Sana Наталя Бушева. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас менеджерка наголошує, що програма почне діяти поступово через досить велику кількість тих, хто потребує допомоги. Але впевнена, що увага буде приділена кожному. 

"Для військовослужбовців це зовсім безоплатні послуги. Вони отримують пакет, договір, медичні програми, в яких будуть прописані їхні дії у випадках, якщо необхідно викликати швидку і якщо необхідна додаткова діагностика при виклику швидкої. У них буде телефон виклику "швидкої" та пароль", — підкреслює пані Бушева. 

Укладання меморандуму про співпрацю. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Укладання меморандуму про співпрацю. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Допомога військовим та їхнім сім'ям

Попри усі проблеми та негаразди, українці продовжують підтримувати одне одного, адже "Україну роблять і будуть робити люди, які в тяжкі часи з неї не поїхали". І, зокрема, Одеса за цей період стала певним форпостом для усіх нужденних людей не тільки з півдня, а й з усієї країни. Саме тому проєкт допомоги військовим стартанув в Одесі. На його відкриття приїхала і голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, для якої наше місто стало практично рідним.

"Сьогодні кожен з нас робить свою справу на місцях. А Одеса була одним з тих міст, куди ми першими завезли необхідну медичну техніку, щоб рятувати поранених на півдні бійців. Тож знаходитися тут, у тихому місті, справжня радість", — каже голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. 

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також політикиня наголосила на важливості памʼятати про війну і що вона, на жаль, досі триває. Тому допомога потрібна не лише тиловим містам, а й тим, які у самому пеклі, звідки "видно ворожу техніку". Бо саме завдяки тому, що воїни тримають їх, бойові дії не просуваються далеко вглиб. 

"Коли ми приїздили в Торецьк, то там лікарня майже біля лінії фронту. Але в ній залишилося майже 90% працівників, більша частина з яких жінки. І вони не покинули свої місця навіть там, де повітряна тривога ніколи не припиняється. І ми маємо про це постійно памʼятати та шанувати", — підсумовує Юлія Тимошенко. 

Військовий слухає виступ Юлії Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Військовий слухає виступ Юлії Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Цей проєкт безстроковий, адже сьогодні всі розуміють, що поки триває війна, медична допомога буде необхідна набагато більшій кількості військових та їхніх сімей. Таким чином кожен із них знатиме, що про них не забули і готові будь-якої миті підставити своє плече, подякувавши за героїзм на полі бою.

Одеса Новини Одеси Юлія Тимошенко психологічна допомога допомога військовим війна медицина

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