В Одессе военные и их семьи смогут лечиться бесплатно: подробности

Женщина получает информацию на рецепции. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Хорошая медицинская помощь — это то, без чего сегодня не обойтись. Особенно остро она необходима бойцам, терпящим ранения при защите нашей земли от русских захватчиков. Получить консультацию и лечение специалиста без продолжительных ожиданий в очереди теперь возможно благодаря новой программе, направленной на военных и их семей.

Подробности медицинской программы и как она будет работать в Одессе, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Поддержка военных

Военнослужащий Евгений является одним из первых, кто может получить медицинскую помощь в рамках новой программы абсолютно бесплатно. По его словам, то, что данный проект позволяет лечиться еще и членам семьи, не может не радовать, ведь хочется знать, что с родными и близкими все хорошо, пока на передовой отбиваешься от врага.

"Поддержка очень важна, потому что у нас так построено в стране, что семьи военнослужащих получают какую-то помощь и лечение только после их гибели. А пока жив, ничего нет. Хотя семьи переживают постоянный стресс и волнуются за своих родных, когда они несколько дней или больше не выходят на связь. Таким образом они страдают не меньше", — рассказывает боец 12-й бригады ТрО Евгений.

Боец 126-й бригады ТРО Евгений. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Таким образом, отмечает военный, мы сможем показать обществу, что семьи героев также важны для Украины. И воины ВСУ полностью такую инициативу поддерживают.

Какая помощь нужна:

психологическая помощь;

полное обследование организма;

реабилитация;

хирургические операции.

"Все это — лишь часть, которая нужна воину, чтобы восстановиться и вернуться на фронт. Я думаю, что такие программы будут пользоваться спросом, потому что действительно очень многие семьи в этом нуждаются", — добавляет боец.

Люди слушают подробности меморандума. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Помощь в лечении

Стоит отметить, что эту инициативу с помощью военным и их семьям поддержал одесский центр партии "Батькивщина". Так, одна из частных клиник подписала меморандум о сотрудничестве с политической фракцией. Это решение поможет многим людям получить квалификационную диагностику здоровья.

"Мы понимаем, что военным очень важно, как живут их семье дома, которые заботятся о них. Поэтому решили, что нашей задачей является оказание им необходимой медицинской помощи. Вся необходимая информация по этому поводу будет размещена на наших сайтах, и будет работать горячая линия, где можно получить полную информацию о программе", — отмечает председатель одесской ячейки партии "Батькивщина" Дмитрий Жеман.

Глава одесской ячейки партии "Батькивщина" Дмитрий Жеман. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует добавить, что эта программа касается не только одесситов, но и всех героев, защищающих нашу страну. В рамках этого проекта медицинская помощь будет предоставляться по двум направлениям: скорая помощь и неотложная диагностика.

"Мы готовы сотрудничать в этом направлении для того, чтобы семьи наших защитников были защищены с медицинской стороны. Потому что в Одессе проживает более 40 тысяч семей военнослужащих, которые в этом нуждаются", — рассказала руководитель направления по обслуживанию клиентов Into-Sana Наталья Бушева.

Руководитель направления по обслуживанию клиентов Into-Sana Наталья Бушева. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время менеджер отмечает, что программа начнет действовать постепенно из-за достаточно большого количества нуждающихся в помощи. Но уверена, что внимание будет уделено каждому.

"Для военнослужащих это совершенно бесплатные услуги. Они получают пакет, договор, медицинские программы, в которых будут прописаны их действия в случаях, когда необходимо вызвать скорую и если необходима дополнительная диагностика при вызове скорой. У них будет телефон вызова "скорой" и пароль", — подчеркивает Бушева.

Заключение меморандума о сотрудничестве. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Помощь военным и их семьям

Несмотря на все проблемы, украинцы продолжают поддерживать друг друга, ведь "Украину делают и будут делать люди, которые в трудные времена из нее не уехали". И, в частности, Одесса за этот период стала определенным форпостом для всех нуждающихся людей не только с юга, но и со всей страны. Именно поэтому проект помощи военным стартовал в Одессе. На его открытие приехала и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, для которой наш город стал практически родным.

"Сегодня каждый из нас делает свое дело на местах. А Одесса была одним из тех городов, куда мы первыми завезли необходимую медицинскую технику, чтобы спасать раненных на юге бойцов. Так что находиться здесь, в тихом городе, настоящая радость", — говорит глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также политик отметила важность помнить о войне и то, что она, к сожалению, до сих пор продолжается. Поэтому помощь нужна не только тыловым городам, но и тем, которые находятся в самом аду, откуда "видна вражеская техника". Поскольку именно потому, что воины держат их, боевые действия не продвигаются далеко вглубь.

"Когда мы приезжали в Торецк, то там больница почти у линии фронта. Но в ней осталось почти 90% работников, большая часть из которых — женщины. И они не покинули свои места даже там, где воздушная тревога никогда не прекращается. Это постоянно нужно помнить и уважать", — заключает Юлия Тимошенко.

Военный слушает выступление Юлии Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Данный проект бессрочен, ведь сегодня все понимают, что, пока идет война, медицинская помощь будет необходима гораздо большему количеству военных и их семей. Таким образом, каждый из них будет знать, что о них не забыли и готовы в любой момент подставить свое плечо, сказав спасибо за героизм на поле боя.