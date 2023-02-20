ВМС показали, як бійці опановують керування протимінного корабля

Корабель Україна отримала від Великої Британії

Вдала робота на полі бою залежить від професійної підготовки. У ВМС пройшли навчання екіпажу протимінного корабля типу Sandown.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Що відомо про корабель Sandown

Тральщики-шукачі мін класу Sandown — клас протимінних кораблів, побудованих у Британії. Перебуває на озброєнні Великої Британії, Саудівської Аравії та Естонії, у 2022 році два судна входять до складу ВМС ЗСУ.

Єдиним призначенням кораблів цього класу є пошук і знищення морських мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Тральщики класу "Сендаун" не мають пристосувань для тралення мін.

4 серпня 2021 року Велика Британія офіційно повідомила, що передасть два виведених зі складу британського флоту мінних тральщики Ramsey та Blyth Україні. В офіційному звіті Королівського Військово-морського флоту йдеться про передачу кораблів до Військово-Морських Сил України

Скільки мін в Чорному морі

Повідомляється, що близько 420 мін, які були викрадені під час окупації Криму у 2014 році, були вкинуті у Чорне море. Це було зроблено для того, щоб міни дрейфували, прибивалися до нашого узбережжя і завдавали нам шкоди. Деякі експерти дають навіть кількість у 600 мін.

Нагадаємо, охоронці морського кордону, які забезпечують безпеку "зернового коридору", встигають проводити бойові навчання. Катери та кораблі прикордонної служби вийшли в море та показали військову майстерність.