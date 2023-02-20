ВМС показали, как бойцы овладевают управлением противоминного корабля

Безопасное море: у бойцов ВМС прошли обучения на противоминном корабле
Удачная работа на поле боя зависит от профессиональной подготовки. В ВМС прошли обучение экипажу противоминного корабля типа Sandown.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
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Что известно о корабле Sandown
Тральщики-искатели мин класса Sandown — класс противоминных кораблей, построенных в Британии. Находятся на вооружении Великобритании, Саудовской Аравии и Эстонии, в 2022 году два судна входят в состав ВМС ВСУ.
Единственным предназначением кораблей этого класса является поиск и уничтожение морских мин посредством дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Тральщики класса "Сендаун" не имеют приспособлений для траления мин.
4 августа 2021 года Великобритания официально сообщила, что передаст два выведенных из состава британского флота минных тральщиков Ramsey и Blyth Украине. В официальном отчете Королевского Военно-морского флота говорится о передаче кораблей военно-морским силам Украины.
Сколько мин в Черном море
Сообщается, что около 420 мин, похищенных во время оккупации Крыма в 2014 году, были брошены в Черное море. Это было сделано для того, чтобы мины дрейфовали, прибивались к нашему побережью и наносили нам вред. Некоторые эксперты дают даже количество в 600 мин.
Напомним, охранники морской границы, обеспечивающие безопасность "зернового коридора", успевают проводить боевые учения. Катера и корабли пограничной службы вышли в море и показали военное мастерство.