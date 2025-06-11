Захід повинен прийняти Україну в ЄС та НАТО, аби зупинити обстріли Одеси - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Задача України — поставити Росію в таке становище, коли вона повинна шукати мир і політичне виживання ненасильницькими засобами. Але найголовніше у цьому процесі — захистити міста, зокрема й Одесу від постійних атак РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту "Україна — південно-східна Європа" в Одесі.

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Необхідна підтримка Заходу

Сьогодні Україна потребує допомоги західних партнерів у постачанні новітніх систем ППО та дронів, аби відбивати атаки РФ. Крім того, щоб змусити Росію припинити агресію, міжнародні партнери повинні запровадити більше санкцій та посилити економічний тиск на ворога.

"І ще один ключовий інструмент, звичайно, це санкції. Підтримка спільних рішень щодо санкцій ЄС є життєво важливою. ЄС оголосив про свій 18-й пакет санкцій. Його можна посилити, особливо щодо російських танкерів та фінансового сектора. І знову, цінова стеля на нафту в 25 доларів краще, ніж 60",— сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також додав, що якщо Захід не підтримає Україну та не зробить її членом ЄС та НАТО, то Росія продовжить нищити наші міста, зокрема й Одесу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заяву Орбана щодо того, що Росія надто слабка щоб воювати із НАТО. А також про те, що допомога Україні входить до списку оборонних витрат країн Альянсу.