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Безопасность Одессы — членство Украины в ЕС и НАТО

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Дата публикации 11 июня 2025 19:00
Запад должен принять Украину в ЕС и НАТО, чтобы остановить обстрелы Одессы - Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Задача Украины — поставить Россию в такое положение, когда она должна искать мир и политическое выживание ненасильственными средствами. Но самое главное в этом процессе — защитить города, в том числе и Одессу от постоянных атак РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Украина — юго-восточная Европа" в Одессе.

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Необходима поддержка Запада

Сегодня Украина нуждается в помощи западных партнеров в поставке новейших систем ПВО и дронов, чтобы отражать атаки РФ. Кроме того, чтобы заставить Россию прекратить агрессию, международные партнеры должны ввести больше санкций и усилить экономическое давление на врага.

"И еще один ключевой инструмент, конечно, это санкции. Поддержка совместных решений по санкциям ЕС является жизненно важной. ЕС объявил о своем 18-м пакете санкций. Его можно усилить, особенно в отношении российских танкеров и финансового сектора. И снова, ценовой потолок на нефть в 25 долларов лучше, чем 60",— сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский также добавил, что если Запад не поддержит Украину и не сделает ее членом ЕС и НАТО, то Россия продолжит уничтожать наши города, в том числе и Одессу.

Напомним, недавно мы писали о заявлении Орбана о том, что Россия слишком слаба чтобы воевать с НАТО. А также о том, что помощь Украине входит в список оборонных расходов стран Альянса.

Владимир Зеленский Одесса Новости Одессы война в Украине Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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