Безпекова ситуація в Чорному морі — чи є загроза флоту окупантів

Люди гуляють біля Чорного моря. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні, 27 березня, жоден корабель ворога не присутній на чергуванні в акваторії Чорного та Азовського морів. Окупанти тримають споряджені ракетоносії подалі від кордонів України, тож на зараз вони спостерігаються лише в Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному та Азовскому морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 1 ракетоносій з 8 "Калібрами". https://t.me/ukrainian_navy/5751

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ Керч-Єнікальською протокою пройшли:

до Азовського моря — 18 кораблів, з них 5 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 кораблів, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Більше про російський флот

Нагадаємо, що Збройні сили України у вівторок, 26 березня, атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму. Також були пошкоджені два великі десантні кораблі ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Йдеться про судна "Ямал" та "Азов". Наразі ці судна не перебувають в бойовій готовності.



Також ми повідомляли, що серед пошкоджених ворожих об'єктів у Криму будівля військово-морської бази "Севастополь". Втрата такої установи є дуже серйозною для армії Росії.