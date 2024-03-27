Ситуация с безопасностью в Черном море — есть ли угроза флота оккупантов

Люди гуляют у Черного моря. Фото: Новини.LIVE

На сегодня, 27 марта, ни один корабль врага не присутствует на дежурстве в акватории Черного и Азовского морей. Оккупанты держат снаряженные ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами". https://t.me/ukrainian_navy/5751

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

к Азовскому морю — 18 кораблей, из них 5 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 9 кораблей, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что Вооруженные силы Украины во вторник, 26 марта, атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму. Также были повреждены два больших десантных корабля ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов". Пока эти суда не находятся в боевой готовности.



Также сообщалось, что среди поврежденных вражеских объектов в Крыму здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.