Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ситуация с безопасностью в Черном море — есть ли угроза флота оккупантов arrow

Ситуация с безопасностью в Черном море — есть ли угроза флота оккупантов

27 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ситуация с безопасностью в Черном море — есть ли угроза флота оккупантов
Люди гуляют у Черного моря. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 27 марта, ни один корабль врага не присутствует на дежурстве в акватории Черного и Азовского морей. Оккупанты держат снаряженные ракетоносители подальше от границ Украины, поэтому сейчас они наблюдаются только в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ Керчь-Еникальским проливом прошли:

  • к Азовскому морю — 18 кораблей, из них 5 двигались из пролива Босфор;
    к Черному морю — 9 кораблей, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что Вооруженные силы Украины во вторник, 26 марта, атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму. Также были повреждены два больших десантных корабля ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов". Пока эти суда не находятся в боевой готовности.

Также сообщалось, что среди поврежденных вражеских объектов в Крыму здание военно-морской базы "Севастополь". Потеря такого учреждения очень серьезна для армии России.

Одесса
российские войска
ВСУ
ВМС
Черное море
корабль
Азовское море
Новости Одессы
флот
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом