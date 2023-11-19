Безпілотники розбомбили у Севастополі російські літаки — деталі

Російський "МіГ". Ілюстративне фото. Фото: РосЗМІ

Україні на початку листопада вдалося вразити дуже важливу мету в окупованому Криму. Постраждала дорога військова авіація ЗС РФ.

Таку інформацію оприлюднили російські Telegram-канали.

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Повідомлення з російських Telegram-каналів. Фото: скриншот

"Стало відомо, що на цих самих об'єктах було вражено кілька МІГ-31. Якщо це називається "віддзеркаленням атаки", тоді питань немає", — йдеться у повідомленні.

Ураження російських "МіГ"

Йдеться про вибухи, які пролунали в ніч проти 7 листопада під окупованим Севастополем, у районі аеродрому Бельбек. Тоді Міноборони Росії відзвітувало, що нібито відбило наліт півтора десятка українських БПЛА й обійшлося без пошкоджень і втрат.

Нагадаємо, близько 20 безпілотників в ніч проти 7 листопада нібито атакували Росію. В Міноборони РФ заявили, що нібито "припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" на території Росії, маючи на увазі український Крим, використовуючи при цьому 17 безпілотників.

Також ми повідомляли, що вибухи в тимчасово окупованому Криму в вівторок, 7 листопада, прогриміли близько 03:00. Російська ППО нібито збила п'ять безпілотників.

Додамо, що у мережі показали момент "прильоту" в тимчасово окупованій Керчі. Місцеві над півостровом бачили ракети. Внаслідок атаки сталася пожежа. Окупаційна влада Криму заспокоює місцевих та заявила про успішну роботу ППО.