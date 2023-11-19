Беспилотники разбомбили в Севастополе российские самолеты — подробности

Российский "МиГ". Иллюстративная фотография. Фото: РосСМИ

Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель в оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.

Такую информацию обнародовали крымские местные каналы со ссылкой на российские Z-каналы.

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"Стало известно, что на этих же объектах было поражено несколько МИГ-31. Если это называется "отражением атаки", тогда вопросов нет", — говорится в сообщении.

Поражение российских "МиГ"

Речь идет о взрывах, прогремевших в ночь на 7 ноября под оккупированным Севастополем, в районе аэродрома Бельбек. Тогда Минобороны России отчиталось, что якобы отразило налет полтора десятка украинских БПЛА и обошлось без повреждений и потерь.

Напомним, около 20 беспилотников в ночь на 7 ноября якобы атаковали Россию. В Минобороны РФ заявили, что "предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" на территории России, имея в виду украинский Крым, используя при этом 17 беспилотников.

Также мы сообщали, что взрывы во временно оккупированном Крыму во вторник, 7 ноября, прогремели около 03:00. Российское ПВО якобы сбило пять беспилотников.

В сети показали момент "прилета" во временно оккупированной Керчи. Местные над полуостровом видели ракеты. В результате атаки произошел пожар. Оккупационные власти Крыма успокаивают местных и заявили об успешной работе ПВО.