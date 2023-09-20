Безплатна флюорографія в Одесі: де пройти обстеження

Проходження флюорографії. Фото: google

У міських медичних закладах Одеси 21 вересня 2023 року відбудеться День профілактики та раннього виявлення туберкульозу. Кожен охочий матиме можливість пройти безоплатне профілактичне флюорографічне обстеження.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Профілактична флюорографія дозволяє вчасно виявити туберкульоз, злоякісні новоутворення та інші небезпечні захворювання легень. Раннє виявлення та своєчасний початок лікування сприяють повному одужанню людини.

Де пройти безплатне обстеження

1. Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

пров. Обсерваторний, 8, 2-й поверх, каб. № 21, з 8.00 до 15.00;

вул. Пастера, 56, 2-й поверх, каб. № 27, з 8.00 до 15.00.

2. Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Марш. Говорова, 26а, 6-й поверх, каб. № 608, з 8.00 до 15.00;

вул. Торгова 29/31, 3-й поверх, каб. № 324, з 8.00 до 15.00.

3. Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 1-й поверх, каб. № 112, з 8.00 до 15.00.

4. Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Ак. Заболотного, 32а, 1-й поверх, каб. № 8, з 8.00 до 18.00.

5. Консультативно-діагностичний центр міської клінічної лікарні №1

вул. Болгарська, 38, 7-й поверх, каб. № 718, з 8.00 до 14.00;

вул. Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, каб.№ 54, з 8.30 до 14.30.

6. Консультативно-діагностичний центр міської лікарні №5

вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, флюорографічний кабінет, з 8.00 до 15.00.

Навіщо потрібно робити флюорографію раз на рік

Навіть якщо ви не належите до групи ризику, лікарі рекомендують проходити флюорографію раз на рік. Робити це потрібно передовсім з методою діагностування на ранніх стадіях злоякісних пухлин легенів, туберкульозу та інших небезпечних захворювань. Як відомо, лікувати хворобу на ранніх етапах завжди легше. Крім того, за допомогою цього методу можна визначити зміни в легеневих тканинах, наявність спайок і фіброзів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.